***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)









***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik) )TürkçeŞemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu, 24.02.2023 tarih ve E-12233903-305.06-33756 sayılı yazısı ile Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu iç tüzüğünde gerçekleştirilecek değişikliğe izin verilmiştir. Konuya ilişkin duyuru metni, iç tüzük tadil metni ektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119212BIST