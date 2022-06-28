***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
28.06.2022 15:35
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tera Portföy İstatistiksel Arbitiraj Serbest Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039695
BIST
16:092.521
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -8,09
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.517
16:0916,6569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1310
|Açılış
|: 16,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
16:0917,5577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0313
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4694
16:09976,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 8,08
|Açılış
|: 976,93
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler16:09
|ISBIR
|56,10
|2.779.173
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|6.862.826
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.488.842
|% 9,96
|
|DOKTA
|34,92
|6.733.253
|% 9,81
|
|OYAYO
|8,53
|7.346.424
|% 9,50
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|SEKUR
|15,48
|93.848.239
|% -7,25
|
|EMNIS
|22,00
|295.107
|% -7,25
|
|ESEN
|32,88
|81.892.707
|% -4,64
|
|SELVA
|8,53
|125.273.725
|% -4,37
|
|THYAO
|48,90
|3.823.287.783
|% -1,33
|
|SISE
|21,86
|1.232.528.467
|% 0,92
|
|EREGL
|27,76
|1.086.705.635
|% -0,29
|
|SAHOL
|20,38
|1.012.154.389
|% 0,69
|
|KRDMD
|11,99
|873.532.729
|% -2,61
|
|YKBNK
|4,57
|785.514.652
|% -1,72
|
|ODAS
|3,16
|498.625.355
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,62
|382.266.682
|% 1,55
|
|TSKB
|2,13
|304.912.833
|% 0,47
|
|AKBNK
|8,47
|731.385.672
|% -0,47
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6300
|16,6569
|% 0,79
|
|Euro
|17,5138
|17,5577
|% 0,18
|
|Sterlin
|20,2949
|20,3967
|% 0,38
|
|Frank
|17,3284
|17,4328
|% 0,64
|
|Riyal
|4,4280
|4,4502
|% 0,84
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|1,19
|
|Altın Gr.
|976
|977
|7,69
|
|Cumhuriyet
|6.524
|6.622
|29,00
|
|Tam
|6.503
|6.603
|11,00
|
|Yarım
|3.193
|3.230
|6,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.614
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,17
|21,20
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,37
|0,12
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,99
|