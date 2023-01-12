***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
12.01.2023 11:16
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tera Portföy Serbest Şemsiye Fon İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100705
BIST
11:004.886
En Yüksek
|Değişim
|: 3,32%
|| 157,16
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.887
En Düşük
4.827
11:0018,7885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0140
|Açılış
|: 18,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,7897
En Düşük
18,7082
11:0020,2194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0292
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,2567
En Düşük
20,1704
11:001.137,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,28
|Açılış
|: 1.137,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,27
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler11:00
|SDTTR
|62,30
|7.644.771
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|19.459.012
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|2.344.164
|% 9,96
|
|KRDMA
|17,37
|136.091.795
|% 9,94
|
|DOGUB
|12,26
|18.994.497
|% 8,98
|
|VKING
|27,00
|187.947
|% -9,94
|
|BALAT
|21,66
|456.030
|% -9,75
|
|ZEDUR
|53,80
|1.498.607
|% -7,16
|
|AYES
|26,50
|88.855
|% -7,02
|
|YBTAS
|60.600,00
|60.600
|% -5,30
|
|THYAO
|131,50
|2.546.954.223
|% 4,95
|
|KRDMD
|18,12
|1.497.250.003
|% 5,41
|
|ASELS
|55,15
|1.148.301.057
|% 4,45
|
|EREGL
|38,28
|1.061.289.975
|% 3,91
|
|KOZAL
|538,40
|875.858.153
|% 3,78
|
|KRDMD
|18,12
|1.497.250.003
|% 5,41
|
|EKGYO
|8,44
|632.180.900
|% 4,46
|
|YKBNK
|8,89
|589.741.392
|% 3,49
|
|PETKM
|17,22
|588.459.186
|% 3,30
|
|ISCTR
|10,72
|309.984.759
|% 2,29
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7807
|18,7885
|% 0,07
|
|Euro
|20,2056
|20,2194
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,7629
|22,8770
|% 0,13
|
|Frank
|20,0753
|20,1962
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9859
|5,0109
|% 0,05
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|5,71
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.136
|3,33
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.682
|7.735
|2,00
|
|Yarım
|3.740
|3.785
|2,00
|
|Çeyrek
|1.876
|1.892
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,28
|14,29
|0,15
|
|B. Petrol
|82,75
|82,75
|0,08
|
Seans Raporu
11:00
daha fazla
-
11:14XU100
Endeks 4, 882 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 23 üstünde . İşlem hacmi 18, 914.00 milyon TL de
-
11:14KRDMA
Yüzde 9.94 oranında artışla 17.37 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 105, 361 adet işlem
-
11:13ATEKS
Yüzde 7.02 oranında artışla 92.25 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 547 adet işlem
-
11:12BFREN
Yüzde 6.97 oranında artışla 4, 498.00 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 859 adet işlem
-
11:11EGEEN
Yüzde 6.84 oranında artışla 5, 675.40 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 955 adet işlem