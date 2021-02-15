***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMUSTAFA METİN SEYHAN GENEL MÜDÜR Finans Sektörü ProfesyoneliŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviETHEM UMUT BEYTORUN PORTFÖY YÖNETİCİSİMUSTAFA METİN SEYHAN GENEL MÜDÜR/PORTFÖY YÖNETİCİSİKEZBAN TAŞOLUK MALİ İŞLER VE OPERASYON MÜDÜRPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıM.METİN SEYHAN PORTFÖY YÖNETİCİSİ Finans Sektörü Profesyoneli Tera Portföy -Genel Müdür DÜZEY 3 210612M. METİN SEYAHAN PORTFÖY YÖNETİCİSİ Finans Sektörü Profesyoneli Tera Yatırım Menkul Değerler -Genel Müdür Yardımcısı TÜREV 910168E. UMUT SEYHAN PORTFÖY YÖNETİCİSİ Finans Sektörü Profesyoneli Tera Yatırım Menkul Değerler -Kurumsal Finansman DÜZEY 3 907361E. UMUT SEYHAN PORTFÖY YÖNETİCİSİ Finans Sektörü Profesyoneli INVESTAZ Menkul Değerler A.Ş -Kurumsal Finansman TÜREV 306110http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909543BIST