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***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.02.2021 09:55



***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSTAFA METİN SEYHAN GENEL MÜDÜR Finans Sektörü Profesyoneli

Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
ETHEM UMUT BEYTORUN PORTFÖY YÖNETİCİSİ
MUSTAFA METİN SEYHAN GENEL MÜDÜR/PORTFÖY YÖNETİCİSİ
KEZBAN TAŞOLUK MALİ İŞLER VE OPERASYON MÜDÜR

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
M.METİN SEYHAN PORTFÖY YÖNETİCİSİ Finans Sektörü Profesyoneli Tera Portföy -Genel Müdür DÜZEY 3 210612
M. METİN SEYAHAN PORTFÖY YÖNETİCİSİ Finans Sektörü Profesyoneli Tera Yatırım Menkul Değerler -Genel Müdür Yardımcısı TÜREV 910168
E. UMUT SEYHAN PORTFÖY YÖNETİCİSİ Finans Sektörü Profesyoneli Tera Yatırım Menkul Değerler -Kurumsal Finansman DÜZEY 3 907361
E. UMUT SEYHAN PORTFÖY YÖNETİCİSİ Finans Sektörü Profesyoneli INVESTAZ Menkul Değerler A.Ş -Kurumsal Finansman TÜREV 306110




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909543


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Tam 2.724 2.795 -32,32  
Yarım 1.317 1.352 -15,63  
Çeyrek 660 676 -7,82  
Gümüş.Ons 27,50 27,54 0,26  
Gümüş Gr. 6,16 6,17 0,00  
B. Petrol 63,32 63,32 0,89  
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