***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.02.2021 09:55
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSTAFA METİN SEYHAN GENEL MÜDÜR Finans Sektörü Profesyoneli
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
ETHEM UMUT BEYTORUN PORTFÖY YÖNETİCİSİ
MUSTAFA METİN SEYHAN GENEL MÜDÜR/PORTFÖY YÖNETİCİSİ
KEZBAN TAŞOLUK MALİ İŞLER VE OPERASYON MÜDÜR
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
M.METİN SEYHAN PORTFÖY YÖNETİCİSİ Finans Sektörü Profesyoneli Tera Portföy -Genel Müdür DÜZEY 3 210612
M. METİN SEYAHAN PORTFÖY YÖNETİCİSİ Finans Sektörü Profesyoneli Tera Yatırım Menkul Değerler -Genel Müdür Yardımcısı TÜREV 910168
E. UMUT SEYHAN PORTFÖY YÖNETİCİSİ Finans Sektörü Profesyoneli Tera Yatırım Menkul Değerler -Kurumsal Finansman DÜZEY 3 907361
E. UMUT SEYHAN PORTFÖY YÖNETİCİSİ Finans Sektörü Profesyoneli INVESTAZ Menkul Değerler A.Ş -Kurumsal Finansman TÜREV 306110
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909543
BIST
11:141.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 15,21
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.554
En Düşük
1.547
11:146,9780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0577
|Açılış
|: 6,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9750
11:148,4741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0519
|Açılış
|: 8,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4697
11:14408,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -3,23
|Açılış
|: 408,83
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
407,77
BIST En Aktif Hisseler11:14
|VAKFN
|12,32
|9.867.625
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,70
|79.691
|% 10,00
|
|SEKUR
|47,30
|2.514.657
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|4.962.675
|% 10,00
|
|EPLAS
|41,58
|818.835
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,16
|126.250
|% -10,00
|
|IDEAS
|27,00
|1.818.315
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|129.703.087
|% -9,99
|
|PSDTC
|33,06
|2.702.324
|% -9,97
|
|PSDTC
|33,06
|2.702.324
|% -9,97
|
|KOZAL
|144,50
|1.017.251.882
|% 0,21
|
|SASA
|35,48
|652.255.914
|% 3,08
|
|THYAO
|12,28
|428.510.761
|% 2,33
|
|SISE
|7,76
|275.075.368
|% 0,91
|
|GARAN
|10,00
|243.143.828
|% 0,81
|
|SKBNK
|1,45
|96.968.156
|% 0,69
|
|ALBRK
|2,29
|147.288.258
|% 2,23
|
|IHLGM
|1,40
|60.980.175
|% 0,72
|
|PETKM
|4,99
|211.044.856
|% 0,20
|
|SISE
|7,76
|275.075.368
|% 0,91
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9753
|6,9780
|% -0,82
|
|Euro
|8,4687
|8,4741
|% -0,61
|
|Sterlin
|9,6915
|9,7401
|% -0,26
|
|Frank
|7,8166
|7,8637
|% -0,51
|
|Riyal
|1,8577
|1,8670
|% -0,66
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|-1,47
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-3,34
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|-29,00
|
|Tam
|2.724
|2.795
|-32,32
|
|Yarım
|1.317
|1.352
|-15,63
|
|Çeyrek
|660
|676
|-7,82
|
|Gümüş.Ons
|27,50
|27,54
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|0,00
|
|B. Petrol
|63,32
|63,32
|0,89
|