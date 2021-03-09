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***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.03.2021 18:15



***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSTAFA METİN SEYHAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI Yönetici

Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
ETHEM UMUT BEYTORUN PORTFÖY YÖNETİCİSİ
UFUK ÜMİT ONBAŞI GENEL MÜDÜR/PORTFÖY YÖNETİCİSİ
KEZBAN TAŞOLUK MALİ İŞLER VE OPERASYON MÜDÜR

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
UFUK ÜMİT ONBAŞI PORTFÖY YÖNETİCİSİ Finans Sektörü Profesyoneli Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. DÜZEY 3
E. UMUT BEYTORUN PORTFÖY YÖNETİCİSİ Finans Sektörü Profesyoneli Tera Yatırım Menkul Değerler -Kurumsal Finansman DÜZEY 3 907361
E. UMUT BEYTORUN PORTFÖY YÖNETİCİSİ Finans Sektörü Profesyoneli INVESTAZ Menkul Değerler A.Ş -Kurumsal Finansman TÜREV 306110




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916600


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Altın Gr. 421 422 3,22  
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Tam 2.791 2.863 28,66  
Yarım 1.349 1.385 13,86  
Çeyrek 677 692 6,93  
Gümüş.Ons 25,98 26,01 0,88  
Gümüş Gr. 6,38 6,39 0,13  
B. Petrol 68,32 68,32 0,08  
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