***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMUSTAFA METİN SEYHAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI YöneticiŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviETHEM UMUT BEYTORUN PORTFÖY YÖNETİCİSİUFUK ÜMİT ONBAŞI GENEL MÜDÜR/PORTFÖY YÖNETİCİSİKEZBAN TAŞOLUK MALİ İŞLER VE OPERASYON MÜDÜRPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıUFUK ÜMİT ONBAŞI PORTFÖY YÖNETİCİSİ Finans Sektörü Profesyoneli Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. DÜZEY 3E. UMUT BEYTORUN PORTFÖY YÖNETİCİSİ Finans Sektörü Profesyoneli Tera Yatırım Menkul Değerler -Kurumsal Finansman DÜZEY 3 907361E. UMUT BEYTORUN PORTFÖY YÖNETİCİSİ Finans Sektörü Profesyoneli INVESTAZ Menkul Değerler A.Ş -Kurumsal Finansman TÜREV 306110http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916600BIST