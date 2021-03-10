***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.03.2021 12:13
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA METİN SEYHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 19.06.2020 Evet
ETHEM UMUT BEYTORUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 19.06.2020 Evet
UFUK ÜMİT ONBAŞI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 16.02.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916786
BIST
14:481.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,99
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.566
En Düşük
1.551
14:487,5969
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0103
|Açılış
|: 7,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,5585
14:489,0370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0318
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1129
En Düşük
8,9983
14:48418,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,61
|Açılış
|: 418,61
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
416,56
BIST En Aktif Hisseler14:48
|MERIT
|303,60
|727.315
|% 10,00
|
|YBTAS
|19.796,70
|1.216.428
|% 10,00
|
|TRILC
|14,64
|387.653
|% 9,99
|
|DITAS
|16,64
|7.165.238
|% 9,98
|
|KSTUR
|339,50
|1.172.509
|% 9,98
|
|NIBAS
|26,40
|84.382.939
|% -5,78
|
|VAKFN
|19,00
|11.201.564
|% -5,75
|
|SODSN
|37,72
|212.083
|% -4,80
|
|DZGYO
|6,32
|17.429.124
|% -4,68
|
|ISGSY
|20,60
|16.297.652
|% -4,63
|
|GARAN
|9,00
|1.496.798.449
|% -0,22
|
|SASA
|45,68
|1.379.457.760
|% 8,14
|
|GUBRF
|84,70
|817.656.716
|% 4,50
|
|PETKM
|6,26
|813.864.169
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,55
|754.280.186
|% 2,30
|
|GARAN
|9,00
|1.496.798.449
|% -0,22
|
|PETKM
|6,26
|813.864.169
|% 0,32
|
|ODAS
|3,89
|447.702.369
|% -0,77
|
|EKGYO
|2,40
|256.113.220
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,55
|754.280.186
|% 2,30
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5930
|7,5969
|% -0,14
|
|Euro
|9,0281
|9,0370
|% -0,35
|
|Sterlin
|10,5281
|10,5809
|% -0,20
|
|Frank
|8,1384
|8,1874
|% -0,41
|
|Riyal
|2,0230
|2,0332
|% -0,06
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-4,39
|
|Altın Gr.
|418
|418
|-2,02
|
|Cumhuriyet
|2.772
|2.814
|-28,00
|
|Tam
|2.761
|2.831
|-32,35
|
|Yarım
|1.334
|1.369
|-15,65
|
|Çeyrek
|669
|685
|-7,82
|
|Gümüş.Ons
|25,71
|25,75
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,28
|-0,06
|
|B. Petrol
|67,37
|67,37
|-0,15
|