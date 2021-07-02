***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMUSTAFA METİN SEYHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 19.06.2020 EvetETHEM UMUT BEYTORUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 19.06.2020 İcrada Görevli EvetOĞUZ BÜKTEL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 30.06.2021 İcrada Görevli EvetŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviETHEM UMUT BEYTORUN PORTFÖY YÖNETİCİSİOĞUZ BÜKTEL GENEL MÜDÜR/PORTFÖY YÖNETİCİSİKEZBAN TAŞOLUK MALİ İŞLER VE OPERASYON MÜDÜRAYŞEGÜL KAYA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI / PORTFÖY YÖNETİCİSİHİLMİ CEYHAN MÜFETTİŞPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıOĞUZ BÜKTEL PORTFÖY YÖNETİCİSİ Finans Sektörü Profesyoneli Rasyonet Bilgisayar DÜZEY 3 202930E. UMUT BEYTORUN PORTFÖY YÖNETİCİSİ Finans Sektörü Profesyoneli Tera Yatırım Menkul Değerler -Kurumsal Finansman DÜZEY 3 907361E. UMUT BEYTORUN PORTFÖY YÖNETİCİSİ Finans Sektörü Profesyoneli INVESTAZ Menkul Değerler A.Ş -Kurumsal Finansman TÜREV 306110OĞUZ BÜKTEL PORTFÖY YÖNETİCİSİ Finans Sektörü Profesyoneli Şeker PortföyYönetimi TÜREV 303850AYŞEGÜL KAYA PORTFÖY YÖNETİCİSİ Finans Sektörü Profesyoneli Verusa HOLDİNG TÜREV 305484AYŞEGÜL KAYA PORTFÖY YÖNETİCİSİ Finans Sektörü Profesyoneli XTB Online DÜZEY 3 203044http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945679BIST