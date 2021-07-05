***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.07.2021 15:45
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA METİN SEYHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 19.06.2020 Evet
ETHEM UMUT BEYTORUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 19.06.2020 İcrada Görevli Evet
OĞUZ BÜKTEL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 30.06.2021 İcrada Görevli Evet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946216
BIST
15:441.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
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|Açılış
|: 1.376
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1.388
En Düşük
1.376
15:448,6703
En Yüksek
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|Açılış
|: 8,6550
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|Önceki Kapanış
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8,6470
15:4410,2926
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|Açılış
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10,3419
En Düşük
10,2674
15:44498,86
En Yüksek
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|Açılış
|: 498,95
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|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler15:44
|VKFYO
|7,81
|3.749.797
|% 10,00
|
|VAKFN
|11,77
|8.722.707
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,26
|8.553.979
|% 10,00
|
|ARMDA
|50,75
|2.457.894
|% 9,90
|
|SELVA
|5,90
|37.216.990
|% 9,87
|
|PKENT
|2.304,00
|2.143.572
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,05
|64.651.828
|% -6,48
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|UZERB
|37,52
|212.540
|% -3,79
|
|THYAO
|14,01
|807.720.191
|% 1,97
|
|GARAN
|8,52
|604.335.241
|% 1,43
|
|KOZAL
|109,90
|490.196.971
|% -2,57
|
|SASA
|29,66
|471.146.295
|% 3,63
|
|ARCLK
|32,60
|292.804.836
|% 0,68
|
|YKBNK
|2,21
|169.621.674
|% 0,91
|
|PEKGY
|1,28
|90.889.060
|% 5,79
|
|GARAN
|8,52
|604.335.241
|% 1,43
|
|THYAO
|14,01
|807.720.191
|% 1,97
|
|IZMDC
|2,65
|143.755.111
|% 6,85
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6668
|8,6703
|% -0,11
|
|Euro
|10,2859
|10,2926
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,9591
|12,0191
|% -0,08
|
|Frank
|9,3626
|9,4190
|% -0,28
|
|Riyal
|2,3022
|2,3138
|% -0,22
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|4,13
|
|Altın Gr.
|499
|499
|0,51
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|3,00
|
|Tam
|3.287
|3.372
|6,11
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|2,95
|
|Çeyrek
|797
|816
|1,48
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,49
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,39
|-0,00
|
|B. Petrol
|76,29
|76,29
|0,12
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