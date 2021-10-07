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***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.10.2021 13:29



***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
OĞUZ BÜKTEL PORTFÖY YÖNETİCİSİ Finans Sektörü Profesyoneli Rasyonet Bilgisayar DÜZEY 3 202930
OĞUZ BÜKTEL PORTFÖY YÖNETİCİSİ Finans Sektörü Profesyoneli Şeker PortföyYönetimi TÜREV 303850
AYŞEGÜL KAYA PORTFÖY YÖNETİCİSİ Finans Sektörü Profesyoneli Verusa HOLDİNG TÜREV 305484
AYŞEGÜL KAYA PORTFÖY YÖNETİCİSİ Finans Sektörü Profesyoneli XTB Online DÜZEY 3 203044




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967936


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YUNSA 17,60 26.431.836 % 10,00  
DOBUR 29,04 4.028.339 % 10,00  
OZBAL 16,61 44.778.080 % 10,00  
MERIT 17,42 5.284.146 % 9,97  
SODSN 24,10 293.563 % 9,95  
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16:18 Alış Satış %  
Dolar 8,8722 8,8734 % 0,03  
Euro 10,2693 10,2779 % 0,05  
Sterlin 12,0253 12,0856 % 0,08  
Frank 9,5326 9,5900 % 0,04  
Riyal 2,3592 2,3710 % 0,02  
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16:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.753 1.753 -9,96  
Altın Gr. 501 501 -2,04  
Cumhuriyet 3.320 3.370 -11,00  
Tam 3.304 3.387 -10,46  
Yarım 1.597 1.638 -5,05  
Çeyrek 801 819 -2,53  
Gümüş.Ons 22,40 22,42 -0,21  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 -0,05  
B. Petrol 80,97 80,97 -0,11  
Seans Raporu 16:18
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