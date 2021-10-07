***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.10.2021 13:29
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
OĞUZ BÜKTEL PORTFÖY YÖNETİCİSİ Finans Sektörü Profesyoneli Rasyonet Bilgisayar DÜZEY 3 202930
OĞUZ BÜKTEL PORTFÖY YÖNETİCİSİ Finans Sektörü Profesyoneli Şeker PortföyYönetimi TÜREV 303850
AYŞEGÜL KAYA PORTFÖY YÖNETİCİSİ Finans Sektörü Profesyoneli Verusa HOLDİNG TÜREV 305484
AYŞEGÜL KAYA PORTFÖY YÖNETİCİSİ Finans Sektörü Profesyoneli XTB Online DÜZEY 3 203044
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967936
BIST
16:181.393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 21,31
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.395
En Düşük
1.385
16:188,8734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0031
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
16:1810,2779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0054
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
16:18500,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,54
|Açılış
|: 500,28
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
499,95
BIST En Aktif Hisseler16:18
|YUNSA
|17,60
|26.431.836
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|4.028.339
|% 10,00
|
|OZBAL
|16,61
|44.778.080
|% 10,00
|
|MERIT
|17,42
|5.284.146
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|SEYKM
|16,20
|7.100.821
|% -10,00
|
|IDEAS
|47,94
|12.032.149
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|401.774.743
|% -9,96
|
|PAMEL
|48,04
|35.077.160
|% -9,87
|
|DZGYO
|1,70
|35.311.157
|% -9,57
|
|PETKM
|6,19
|1.874.989.887
|% 1,48
|
|GARAN
|9,35
|1.009.228.622
|% 1,41
|
|THYAO
|14,08
|755.643.301
|% 2,70
|
|EREGL
|16,77
|684.395.409
|% 3,84
|
|ASELS
|15,41
|648.277.728
|% 3,91
|
|PETKM
|6,19
|1.874.989.887
|% 1,48
|
|ODAS
|1,45
|159.440.268
|% 2,11
|
|GARAN
|9,35
|1.009.228.622
|% 1,41
|
|EKGYO
|1,77
|124.313.906
|% 0,57
|
|KRDMD
|6,35
|436.353.244
|% 3,93
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8722
|8,8734
|% 0,03
|
|Euro
|10,2693
|10,2779
|% 0,05
|
|Sterlin
|12,0253
|12,0856
|% 0,08
|
|Frank
|9,5326
|9,5900
|% 0,04
|
|Riyal
|2,3592
|2,3710
|% 0,02
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|-9,96
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-2,04
|
|Cumhuriyet
|3.320
|3.370
|-11,00
|
|Tam
|3.304
|3.387
|-10,46
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|-5,05
|
|Çeyrek
|801
|819
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,42
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,05
|
|B. Petrol
|80,97
|80,97
|-0,11
|
Seans Raporu
16:18
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16:26XU050
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : KERVN, IDEAS, SEYKM, KTSKR
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