***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.10.2021 13:20
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
OĞUZ BÜKTEL GENEL MÜDÜR/PORTFÖY YÖNETİCİSİ
AYŞEGÜL KAYA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI / PORTFÖY YÖNETİCİSİ
HİLMİ CEYHAN MÜFETTİŞ
MURAT KARAKAŞ MALİ İŞLER VE OPERASYON MÜDÜR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967921
BIST
15:541.393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 21,67
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.395
En Düşük
1.385
15:548,8784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0081
|Açılış
|: 8,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
15:5410,2748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0023
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
15:54501,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,56
|Açılış
|: 501,02
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler15:54
|OZBAL
|16,61
|44.656.960
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|3.992.126
|% 10,00
|
|BURCE
|23,78
|7.036.173
|% 9,99
|
|MERIT
|17,42
|5.281.150
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|SEYKM
|16,20
|7.080.944
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|29.759.125
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|11.898.971
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|399.560.183
|% -9,96
|
|KERVN
|0,80
|3.100.277
|% -9,09
|
|PETKM
|6,26
|1.730.447.890
|% 2,62
|
|GARAN
|9,35
|907.931.073
|% 1,41
|
|THYAO
|14,06
|742.114.768
|% 2,55
|
|EREGL
|16,83
|666.175.816
|% 4,21
|
|ASELS
|15,42
|639.448.029
|% 3,98
|
|PETKM
|6,26
|1.730.447.890
|% 2,62
|
|ODAS
|1,45
|158.864.507
|% 2,11
|
|GARAN
|9,35
|907.931.073
|% 1,41
|
|EKGYO
|1,78
|123.953.625
|% 1,14
|
|GLYHO
|1,92
|126.611.469
|% 1,05
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8723
|8,8784
|% 0,09
|
|Euro
|10,2694
|10,2748
|% 0,02
|
|Sterlin
|12,0297
|12,0900
|% 0,11
|
|Frank
|9,5343
|9,5917
|% 0,05
|
|Riyal
|2,3589
|2,3707
|% 0,00
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-7,56
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|3.328
|3.378
|-3,00
|
|Tam
|3.310
|3.394
|-3,49
|
|Yarım
|1.600
|1.642
|-1,68
|
|Çeyrek
|803
|821
|-0,85
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,56
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,01
|
|B. Petrol
|80,67
|80,67
|-0,41
|
Seans Raporu
15:54
daha fazla
-
16:09KNFRT
Yüzde 5.01 oranında artışla 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 050, 026 adet işlem
-
16:08PRKAB
Yüzde 5.00 oranında artışla 19.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 700, 217 adet işlem
-
16:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 8 artarak (% 1.89 ) 1, 495
-
16:06
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi PETKM, TRKCM, ODAS
-
16:06XU100
Endeks 1, 393 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 58 üstünde . İşlem hacmi 10, 529.00 milyon TL de