***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.10.2021 09:04
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
OĞUZ BÜKTEL GENEL MÜDÜR/PORTFÖY YÖNETİCİSİ
AYŞEGÜL KAYA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI / PORTFÖY YÖNETİCİSİ
HİLMİ CEYHAN MÜFETTİŞ
MURAT KARAKAŞ OPERASYON MÜDÜRÜ
FURKAN SARAL MALİ İŞLER MÜDÜRÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970939
BIST
10:251.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 9,37
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.412
|
1.422
En Düşük
1.417
10:259,2102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0328
|Açılış
|: 9,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2277
En Düşük
9,1719
10:2510,7028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0295
|Açılış
|: 10,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,7295
En Düşük
10,6401
10:25529,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,47
|Açılış
|: 529,75
|
|Önceki Kapanış
|: 530,22
|
531,54
En Düşük
529,50
BIST En Aktif Hisseler10:25
|KERVN
|0,75
|336.551
|% 7,14
|
|MERIT
|28,00
|11.196.367
|% 5,66
|
|INVEO
|99,90
|24.908.532
|% 5,16
|
|DITAS
|18,60
|9.699.391
|% 4,55
|
|CEOEM
|10,21
|38.821.368
|% 4,08
|
|BAYRK
|8,91
|1.085.425
|% -10,00
|
|ISBTR
|27.898,80
|83.696
|% -10,00
|
|DOBUR
|28,06
|823.690
|% -8,78
|
|KZBGY
|28,98
|52.258.343
|% -8,75
|
|PRKAB
|16,38
|18.011.342
|% -5,70
|
|GARAN
|9,28
|207.196.878
|% 0,22
|
|EKGYO
|1,86
|121.665.735
|% 1,09
|
|ASELS
|16,65
|112.703.414
|% 0,48
|
|FROTO
|171,60
|111.903.554
|% 0,76
|
|THYAO
|14,43
|106.819.657
|% 0,91
|
|EKGYO
|1,86
|121.665.735
|% 1,09
|
|GARAN
|9,28
|207.196.878
|% 0,22
|
|VAKBN
|3,43
|59.635.815
|% -0,58
|
|YKBNK
|2,40
|38.204.658
|% 0,42
|
|GLYHO
|1,89
|20.194.308
|% 2,72
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2063
|9,2102
|% 0,36
|
|Euro
|10,6958
|10,7028
|% 0,28
|
|Sterlin
|12,5856
|12,6487
|% 0,54
|
|Frank
|9,9356
|9,9954
|% 0,35
|
|Riyal
|2,4474
|2,4596
|% 0,27
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|-7,22
|
|Altın Gr.
|530
|530
|0,07
|
|Cumhuriyet
|3.506
|3.559
|54,00
|
|Tam
|3.488
|3.576
|55,73
|
|Yarım
|1.686
|1.730
|26,96
|
|Çeyrek
|846
|865
|13,48
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,43
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,00
|
|B. Petrol
|84,81
|84,81
|0,81
|