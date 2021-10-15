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***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.10.2021 09:04



***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
OĞUZ BÜKTEL GENEL MÜDÜR/PORTFÖY YÖNETİCİSİ
AYŞEGÜL KAYA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI / PORTFÖY YÖNETİCİSİ
HİLMİ CEYHAN MÜFETTİŞ
MURAT KARAKAŞ OPERASYON MÜDÜRÜ
FURKAN SARAL MALİ İŞLER MÜDÜRÜ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970939


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BIST En Aktif Hisseler10:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KERVN 0,75 336.551 % 7,14  
MERIT 28,00 11.196.367 % 5,66  
INVEO 99,90 24.908.532 % 5,16  
DITAS 18,60 9.699.391 % 4,55  
CEOEM 10,21 38.821.368 % 4,08  
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10:25 Alış Satış %  
Dolar 9,2063 9,2102 % 0,36  
Euro 10,6958 10,7028 % 0,28  
Sterlin 12,5856 12,6487 % 0,54  
Frank 9,9356 9,9954 % 0,35  
Riyal 2,4474 2,4596 % 0,27  
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10:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.788 1.789 -7,22  
Altın Gr. 530 530 0,07  
Cumhuriyet 3.506 3.559 54,00  
Tam 3.488 3.576 55,73  
Yarım 1.686 1.730 26,96  
Çeyrek 846 865 13,48  
Gümüş.Ons 23,41 23,43 -0,10  
Gümüş Gr. 6,94 6,95 0,00  
B. Petrol 84,81 84,81 0,81  
Seans Raporu 10:25
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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