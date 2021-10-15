***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.10.2021 08:59
No
MURAT KARAKAŞ Operasyon Müdürü 01.08.2021 (212) 365 10 20 mkarakas@teraportfoy.com Düzey 3 Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970937
BIST
11:371.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.412
|
1.422
En Düşük
1.410
11:379,1994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0220
|Açılış
|: 9,1780
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1500
|
9,2277
En Düşük
9,1719
11:3710,6820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0087
|Açılış
|: 10,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6000
|
10,7295
En Düşük
10,6401
11:37528,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,45
|Açılış
|: 528,78
|
|Önceki Kapanış
|: 530,22
|
531,54
En Düşük
528,06
BIST En Aktif Hisseler11:35
|KERVN
|0,75
|336.551
|% 7,14
|
|MERIT
|28,22
|17.692.551
|% 6,49
|
|CEOEM
|10,27
|63.971.369
|% 4,69
|
|VBTYZ
|21,56
|86.671.153
|% 4,56
|
|PENGD
|3,55
|11.988.677
|% 4,41
|
|BAYRK
|8,91
|1.469.598
|% -10,00
|
|ISBTR
|27.898,80
|83.696
|% -10,00
|
|KZBGY
|28,60
|139.591.643
|% -9,95
|
|DOBUR
|27,70
|1.459.664
|% -9,95
|
|PRKAB
|15,75
|51.677.767
|% -9,33
|
|GARAN
|9,07
|1.043.219.763
|% -2,05
|
|TUPRS
|127,90
|367.091.800
|% 2,32
|
|THYAO
|14,43
|296.674.699
|% 0,91
|
|YKBNK
|2,37
|234.122.818
|% -0,84
|
|EKGYO
|1,87
|230.668.496
|% 1,63
|
|EKGYO
|1,87
|230.668.496
|% 1,63
|
|GARAN
|9,07
|1.043.219.763
|% -2,05
|
|YKBNK
|2,37
|234.122.818
|% -0,84
|
|VAKBN
|3,38
|135.556.180
|% -2,03
|
|GLYHO
|1,90
|63.022.962
|% 3,26
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1959
|9,2001
|% 0,25
|
|Euro
|10,6789
|10,6838
|% 0,10
|
|Sterlin
|12,5917
|12,6548
|% 0,59
|
|Frank
|9,9293
|9,9891
|% 0,29
|
|Riyal
|2,4460
|2,4583
|% 0,22
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-8,46
|
|Altın Gr.
|529
|529
|-1,52
|
|Cumhuriyet
|3.506
|3.559
|54,00
|
|Tam
|3.488
|3.576
|55,73
|
|Yarım
|1.686
|1.730
|26,96
|
|Çeyrek
|846
|865
|13,48
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,37
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,80
|84,80
|0,80
|