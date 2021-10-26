***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.10.2021 14:52
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA METİN SEYHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 19.06.2020 Evet
OĞUZ BÜKTEL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 30.06.2021 İcrada Görevli Evet
TOLGA DIRAMALIOL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 19.10.2021 İcrada Görevli Değil Arena Faktoring A.Ş Genel Müdür Yrd Evet Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972418
BIST
15:171.508
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 14,94
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.511
En Düşük
1.501
15:179,4628
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -0,1217
|Açılış
|: 9,4430
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,6255
En Düşük
9,4039
15:1711,0001
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -0,1371
|Açılış
|: 10,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1800
En Düşük
10,9330
15:17548,19
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -8,77
|Açılış
|: 548,19
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
545,45
BIST En Aktif Hisseler15:17
|TSPOR
|4,87
|308.675.823
|% 9,93
|
|ERBOS
|114,00
|130.705.430
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.555.722
|% 9,93
|
|RHEAG
|2,02
|4.199.754
|% 9,78
|
|HEDEF
|2,59
|2.192.899
|% 9,75
|
|BIOEN
|26,92
|306.755.267
|% -6,53
|
|HUBVC
|10,05
|21.038.420
|% -5,81
|
|ISBIR
|55,10
|1.655.532
|% -4,92
|
|ZOREN
|1,64
|90.907.422
|% -4,65
|
|ALMAD
|1,45
|7.966.744
|% -4,61
|
|GARAN
|9,24
|1.752.788.708
|% 1,76
|
|THYAO
|14,58
|814.558.168
|% 2,10
|
|TUPRS
|140,10
|720.878.595
|% -1,20
|
|GUBRF
|66,25
|610.076.364
|% 2,47
|
|EREGL
|19,91
|599.779.903
|% 1,43
|
|GARAN
|9,24
|1.752.788.708
|% 1,76
|
|ODAS
|1,42
|211.033.937
|% 1,43
|
|YKBNK
|2,61
|276.076.562
|% 0,77
|
|EKGYO
|1,98
|171.494.503
|% 0,51
|
|KRDMD
|7,57
|536.969.779
|% 0,80
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4594
|9,4628
|% -1,27
|
|Euro
|10,9926
|11,0001
|% -1,23
|
|Sterlin
|13,0033
|13,0685
|% -1,12
|
|Frank
|10,2390
|10,3007
|% -1,32
|
|Riyal
|2,5124
|2,5250
|% -1,36
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-10,36
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-9,17
|
|Cumhuriyet
|3.616
|3.671
|-71,00
|
|Tam
|3.600
|3.691
|-67,78
|
|Yarım
|1.740
|1.785
|-32,78
|
|Çeyrek
|873
|893
|-16,40
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,42
|-0,16
|
|B. Petrol
|85,55
|85,55
|0,38
|
Seans Raporu
15:17
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15:27PRKAB
Yüzde 8.00 oranında artışla 22.96 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 022, 029 adet işlem
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15:26PARSN
Yüzde 4.75 oranında artışla 31.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 716, 266 adet işlem
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15:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, TKFEN, GUBRF
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15:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 39 artarak (% 0.94 ) 1, 327
-
15:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERBOS, HEDEF, RHEAG, TSPOR, MERIT