***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.11.2022 17:16
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA METİN SEYHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 19.06.2020 Evet
TOLGA DIRAMALIOL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 19.10.2021 İcrada Görevli Değil Arena Faktoring A.Ş Genel Müdür Yrd Evet Bağımsız Üye Değil
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
ALPER ÖZTÜRK GENEL MÜDÜR/PORTFÖY YÖNETİCİSİ
AYŞEGÜL KAYA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI / PORTFÖY YÖNETİCİSİ
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
ALPER ÖZTÜRK PORTFÖY YÖNETİCİSİ Finans Sektörü Profesyoneli EATON CAPITAL MANAGEMENT DÜZEY 3 924358
AYŞEGÜL KAYA PORTFÖY YÖNETİCİSİ Finans Sektörü Profesyoneli Verusa HOLDİNG TÜREV 305484
AYŞEGÜL KAYA PORTFÖY YÖNETİCİSİ Finans Sektörü Profesyoneli XTB Online DÜZEY 3 203044
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079240
BIST
18:054.467
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 106,14
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.498
En Düşük
4.364
18:0518,5158
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0720
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6574
En Düşük
18,4628
18:0518,7994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1734
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
18,8792
En Düşük
18,4641
18:051.040,02
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 21,96
|Açılış
|: 1.040,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.045,24
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BURCE
|41,80
|35.352.890
|% 10,00
|
|GARFA
|22,00
|7.719.750
|% 10,00
|
|AYEN
|34,54
|438.791.273
|% 10,00
|
|ERCB
|114,40
|78.698.427
|% 10,00
|
|SMRTG
|102,30
|135.378.603
|% 10,00
|
|KZBGY
|18,36
|187.946.126
|% -10,00
|
|GOLTS
|119,20
|226.910.896
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,70
|17.980.922
|% -9,96
|
|VKING
|9,57
|1.692.140
|% -9,89
|
|ROYAL
|5,40
|836.114
|% -9,85
|
|EREGL
|37,54
|9.676.788.945
|% 8,12
|
|THYAO
|113,40
|8.221.987.236
|% 1,98
|
|ASELS
|38,04
|4.604.252.166
|% 0,79
|
|KRDMD
|12,91
|4.519.919.517
|% 3,03
|
|EKGYO
|5,38
|4.450.352.970
|% 6,32
|
|EKGYO
|5,38
|4.450.352.970
|% 6,32
|
|KRDMD
|12,91
|4.519.919.517
|% 3,03
|
|YKBNK
|9,77
|3.118.732.708
|% 5,39
|
|ODAS
|9,98
|3.147.726.299
|% 1,94
|
|ISCTR
|9,40
|2.702.655.610
|% 3,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4882
|18,5158
|% -0,39
|
|Euro
|18,7525
|18,7994
|% 0,93
|
|Sterlin
|21,5085
|21,6163
|% 2,34
|
|Frank
|19,0350
|19,1496
|% 1,38
|
|Riyal
|4,9042
|4,9288
|% -0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|44,35
|
|Altın Gr.
|1.040
|1.040
|21,72
|
|Cumhuriyet
|6.847
|6.951
|55,00
|
|Tam
|6.897
|6.987
|127,00
|
|Yarım
|3.360
|3.416
|62,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.707
|31,00
|
|Gümüş.Ons
|21,52
|21,55
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|12,82
|12,83
|0,27
|
|B. Petrol
|94,14
|94,14
|1,49
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KCAER
Yüzde 9.91 oranında artışla 41.24 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 178, 014 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 4, 465 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 38 üstünde . İşlem hacmi 97, 900.00 milyon TL de
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17:58ELITE
Yüzde 9.97 oranında artışla 46.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 597, 770 adet işlem
-
17:56PNLSN
Yüzde 9.90 oranında artışla 33.74 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 024, 773 adet işlem
-
17:55BRKSN
Yüzde 8.97 oranında artışla 16.77 lira fiyatla işlem gören hissede 437, 194 adet işlem