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***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.11.2022 17:16
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA METİN SEYHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 19.06.2020 Evet
TOLGA DIRAMALIOL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 19.10.2021 İcrada Görevli Değil Arena Faktoring A.Ş Genel Müdür Yrd Evet Bağımsız Üye Değil

Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
ALPER ÖZTÜRK GENEL MÜDÜR/PORTFÖY YÖNETİCİSİ
AYŞEGÜL KAYA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI / PORTFÖY YÖNETİCİSİ

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
ALPER ÖZTÜRK PORTFÖY YÖNETİCİSİ Finans Sektörü Profesyoneli EATON CAPITAL MANAGEMENT DÜZEY 3 924358
AYŞEGÜL KAYA PORTFÖY YÖNETİCİSİ Finans Sektörü Profesyoneli Verusa HOLDİNG TÜREV 305484
AYŞEGÜL KAYA PORTFÖY YÖNETİCİSİ Finans Sektörü Profesyoneli XTB Online DÜZEY 3 203044




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079240


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AYEN 34,54 438.791.273 % 10,00  
ERCB 114,40 78.698.427 % 10,00  
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Altın Ons 1.749 1.749 44,35  
Altın Gr. 1.040 1.040 21,72  
Cumhuriyet 6.847 6.951 55,00  
Tam 6.897 6.987 127,00  
Yarım 3.360 3.416 62,00  
Çeyrek 1.685 1.707 31,00  
Gümüş.Ons 21,52 21,55 0,51  
Gümüş Gr. 12,82 12,83 0,27  
B. Petrol 94,14 94,14 1,49  
Seans Raporu 18:05
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