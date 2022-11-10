***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMUSTAFA METİN SEYHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 19.06.2020 EvetTOLGA DIRAMALIOL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 19.10.2021 İcrada Görevli Değil Arena Faktoring A.Ş Genel Müdür Yrd Evet Bağımsız Üye DeğilŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviALPER ÖZTÜRK GENEL MÜDÜR/PORTFÖY YÖNETİCİSİAYŞEGÜL KAYA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI / PORTFÖY YÖNETİCİSİPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıALPER ÖZTÜRK PORTFÖY YÖNETİCİSİ Finans Sektörü Profesyoneli EATON CAPITAL MANAGEMENT DÜZEY 3 924358AYŞEGÜL KAYA PORTFÖY YÖNETİCİSİ Finans Sektörü Profesyoneli Verusa HOLDİNG TÜREV 305484AYŞEGÜL KAYA PORTFÖY YÖNETİCİSİ Finans Sektörü Profesyoneli XTB Online DÜZEY 3 203044http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079240BIST