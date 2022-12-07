***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.12.2022 10:59
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz Apt No : 9 / 11 Sarıyer-İSTANBUL (212) 365 10 20 (212) 290 69 95
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085114
BIST
11:374.986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -14,45
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.971
11:3718,6455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0107
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6469
En Düşük
18,6020
11:3719,5404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0281
|Açılış
|: 19,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,5404
En Düşük
19,4674
11:371.062,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,02
|Açılış
|: 1.062,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,17
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler11:35
|YESIL
|4,40
|56.722.048
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|334.821.800
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|4.314.405
|% 9,98
|
|OZSUB
|14,93
|13.100.478
|% 9,94
|
|ERCB
|122,90
|13.378.648
|% 9,93
|
|VKING
|12,00
|14.712
|% -6,90
|
|PRDGS
|12,54
|20.754.767
|% -6,49
|
|AZTEK
|32,54
|80.066.238
|% -6,49
|
|EUREN
|15,71
|400.755.096
|% -6,18
|
|PEKGY
|3,13
|64.851.371
|% -6,01
|
|KRDMD
|17,17
|3.546.583.131
|% -2,99
|
|THYAO
|137,70
|2.747.847.241
|% 1,55
|
|ASELS
|51,80
|2.514.189.033
|% 5,63
|
|PETKM
|18,49
|2.066.923.853
|% 2,72
|
|EREGL
|42,30
|1.044.040.354
|% -0,66
|
|KRDMD
|17,17
|3.546.583.131
|% -2,99
|
|PETKM
|18,49
|2.066.923.853
|% 2,72
|
|EKGYO
|7,29
|682.616.256
|% 0,69
|
|ISCTR
|10,38
|760.203.449
|% 1,67
|
|TSKB
|4,01
|287.664.895
|% 0,75
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6399
|18,6461
|% 0,06
|
|Euro
|19,5206
|19,5293
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,5622
|22,6754
|% 0,08
|
|Frank
|19,7102
|19,8290
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9418
|4,9665
|% 0,02
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|0,78
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|0,99
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.153
|7.204
|4,00
|
|Yarım
|3.464
|3.522
|2,00
|
|Çeyrek
|1.737
|1.760
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,35
|13,38
|0,07
|
|B. Petrol
|79,20
|79,20
|-0,15
|
Seans Raporu
11:35
daha fazla
-
11:50EUREN
Yüzde -79.11 oranında düşüşle 15.75 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 039, 333 adet işlem
-
11:49EMKEL
Yüzde -3.36 oranında düşüşle 5.18 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 661, 341 adet işlem
-
11:48ATLAS
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 2.99 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 732, 452 adet işlem
-
11:47XU100
Endeks 4, 986 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 30, 501.00 milyon TL de
-
11:46MANAS
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 55.45 lira fiyatla işlem gören hissede 182, 561 adet işlem