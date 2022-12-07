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***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.12.2022 10:59
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz Apt No : 9 / 11 Sarıyer-İSTANBUL (212) 365 10 20 (212) 290 69 95




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085114


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BIST En Aktif Hisseler11:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YESIL 4,40 56.722.048 % 10,00  
BARMA 134,30 334.821.800 % 9,99  
EMNIS 71,65 4.314.405 % 9,98  
OZSUB 14,93 13.100.478 % 9,94  
ERCB 122,90 13.378.648 % 9,93  
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11:35 Alış Satış %  
Dolar 18,6399 18,6461 % 0,06  
Euro 19,5206 19,5293 % 0,09  
Sterlin 22,5622 22,6754 % 0,08  
Frank 19,7102 19,8290 % 0,04  
Riyal 4,9418 4,9665 % 0,02  
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11:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.772 1.772 0,78  
Altın Gr. 1.062 1.062 0,99  
Cumhuriyet 7.135 7.243 -44,00  
Tam 7.153 7.204 4,00  
Yarım 3.464 3.522 2,00  
Çeyrek 1.737 1.760 0,00  
Gümüş.Ons 22,32 22,35 0,14  
Gümüş Gr. 13,35 13,38 0,07  
B. Petrol 79,20 79,20 -0,15  
Seans Raporu 11:35
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Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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