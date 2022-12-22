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***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.12.2022 10:35
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
ALPER ÖZTÜRK GENEL MÜDÜR
AYŞEGÜL KAYA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI / PORTFÖY YÖNETİCİSİ

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
AYŞEGÜL KAYA PORTFÖY YÖNETİCİSİ Finans Sektörü Profesyoneli Verusa HOLDİNG TÜREV 305484
AYŞEGÜL KAYA PORTFÖY YÖNETİCİSİ Finans Sektörü Profesyoneli XTB Online DÜZEY 3 203044




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089131


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BIST En Aktif Hisseler15:24
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULUFA 9,46 360.557.100 % 10,00  
SODSN 41,80 2.477.110 % 10,00  
BRKVY 25,10 1.980.315 % 9,99  
PLTUR 17,72 18.232.622 % 9,99  
UMPAS 6,86 2.521.160 % 9,94  
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15:24 Alış Satış %  
Dolar 18,6624 18,6776 % 0,09  
Euro 19,8488 19,8602 % 0,23  
Sterlin 22,4265 22,5390 % -0,25  
Frank 20,0636 20,1845 % 0,04  
Riyal 4,9502 4,9750 % 0,08  
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15:24 Alış Satış %  
Altın Ons 1.816 1.816 1,38  
Altın Gr. 1.090 1.091 2,08  
Cumhuriyet 7.303 7.413 -10,00  
Tam 7.348 7.396 -1,00  
Yarım 3.558 3.616 0,00  
Çeyrek 1.785 1.807 -1,00  
Gümüş.Ons 23,74 23,77 -0,22  
Gümüş Gr. 14,25 14,28 -0,12  
B. Petrol 83,80 83,80 1,60  
Seans Raporu 15:24
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