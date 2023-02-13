***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 11.197.965,72Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 11.197.965,72 TRY 100TOPLAM 11.197.965,72 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMUSTAFA METİN SEYHAN 19.06.2020 Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanıTOLGA DIRAMALIOL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 19.10.2021 İcrada Görevli Değil Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Arena Faktoring A.Ş Genel Müdür Yrd Evet Bağımsız Üye DeğilALPER ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 12.09.2022 Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMUSTAFA METİN SEYHAN Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Yönetim Kurulu BaşkanıALPER ÖZTÜRK Genel Müdür Yönetici Genel MüdürAYŞEGÜL KAYA Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Genel Müdür YardımcısıŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviALPER ÖZTÜRK GENEL MÜDÜRAYŞEGÜL KAYA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI / PORTFÖY YÖNETİCİSİENVER SEDAT GÜLTEKİN TEFTİŞ / İÇ KONTROLSERKAN KARAKAŞ GAYRİMENKUL DEĞERLEME DİREKTÖRÜPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıAYŞEGÜL KAYA Yatırım Fonları/ Girişim Sermayesi Yatırım Fonları/ Gayrimenkul Yatırım Fonları - Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2021 - Devam Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2017 - 2021 Verusa Holding A.Ş., Genel Koordinatör 2014 - 2015 Özak GYO A.Ş., Yatırımcı İlişkileri Direktörü 2013 - 2014 Rhea Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi Direktör 2008 - 2013 Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi Direktör DÜZEY 3- TÜREV 203044- 305484ALPER ÖZTÜRK Girişim Sermayesi Yatırım Fonları/ Gayrimenkul Yatırım Fonları - Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür 2022 - Devam Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür 2015 - 2022 Eaton Capital Management 2005 - 2015 RP Capital Group 2002 - 2004 Global Menkul Değerler A.Ş. DÜZEY 3 924358SERKAN KARAKAŞ Gayrimenkul Yatırım Fonları - Gayrimenkul Değerleme Direktörü Gayrimenkul Değerleme Uzmanı 2022 - Devam Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Gayrimenkul Portföy Direktörü 2019 - 2022 Marka Kurumsal Gayrimenkul Değerleme A.Ş., Gayrimenkul Değerleme Uzmanı 2014 - 2019 Nova Taşınmaz Değerleme A.Ş., Gayrimenkul Değerleme Uzmanı 2013 - 2014 Lider Taşınmaz Değerleme A.Ş., Gayrimenkul Değerleme Uzmanı 2011 - 2013 Vizyon Taşınmaz Değerleme A.Ş., Gayrimenkul Değerleme Uzmanı 2010 - 2011 Yatırım Gayrimenkul Değerleme A.Ş., Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Gayrimenkul Değerleme 404329 / 2022-01.10754http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112902BIST