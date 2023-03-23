***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.03.2023 15:46
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
ALPER ÖZTÜRK GENEL MÜDÜR / PORTFÖY YÖNETİCİSİ
AYŞEGÜL KAYA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI / PORTFÖY YÖNETİCİSİ
ENVER SEDAT GÜLTEKİN TEFTİŞ / İÇ KONTROL
SERKAN KARAKAŞ GAYRİMENKUL DEĞERLEME DİREKTÖRÜ
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
AYŞEGÜL KAYA Yatırım Fonları/ Girişim Sermayesi Yatırım Fonları/ Gayrimenkul Yatırım Fonları - Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2021 - Devam Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2017 - 2021 Verusa Holding A.Ş., Genel Koordinatör 2014 - 2015 Özak GYO A.Ş., Yatırımcı İlişkileri Direktörü 2013 - 2014 Rhea Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi Direktör 2008 - 2013 Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi Direktör DÜZEY 3- TÜREV 203044- 305484
ALPER ÖZTÜRK Yatırım Fonları/Girişim Sermayesi Yatırım Fonları/ Gayrimenkul Yatırım Fonları - Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür 2022 - Devam Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür 2015 - 2022 Eaton Capital Management 2005 - 2015 RP Capital Group 2002 - 2004 Global Menkul Değerler A.Ş. DÜZEY 3- TÜREV 924358
SERKAN KARAKAŞ Gayrimenkul Yatırım Fonları - Gayrimenkul Değerleme Direktörü Gayrimenkul Değerleme Uzmanı 2022 - Devam Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Gayrimenkul Portföy Direktörü 2019 - 2022 Marka Kurumsal Gayrimenkul Değerleme A.Ş., Gayrimenkul Değerleme Uzmanı 2014 - 2019 Nova Taşınmaz Değerleme A.Ş., Gayrimenkul Değerleme Uzmanı 2013 - 2014 Lider Taşınmaz Değerleme A.Ş., Gayrimenkul Değerleme Uzmanı 2011 - 2013 Vizyon Taşınmaz Değerleme A.Ş., Gayrimenkul Değerleme Uzmanı 2010 - 2011 Yatırım Gayrimenkul Değerleme A.Ş., Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Gayrimenkul Değerleme 404329 / 2022-01.10754
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi T. İş Bankası A.Ş.
İç kontrol sistemi Tera Portföy Yönetimi A.Ş.
Risk yönetim sistemi Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teftiş birimi Tera Portföy Yönetimi A.Ş.
Araştırma birimi Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bilgi sistemleri Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127354
BIST