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***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.07.2023 12:31
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
ALPER ÖZTÜRK GENEL MÜDÜR / PORTFÖY YÖNETİCİSİ
AYŞEGÜL KAYA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI / PORTFÖY YÖNETİCİSİ
ENVER SEDAT GÜLTEKİN TEFTİŞ / İÇ KONTROL
SERKAN KARAKAŞ GAYRİMENKUL DEĞERLEME DİREKTÖRÜ
ZEYNEP DOĞANÇAY RİSK YÖNETİMİ / MÜDÜR
UĞUR ÖĞÜCÜ ARAŞTIRMA / ANALİST

Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi T. İş Bankası A.Ş.
İç kontrol sistemi Tera Portföy Yönetimi A.Ş.
Risk yönetim sistemi Tera Portföy Yönetimi A.Ş.
Teftiş birimi Tera Portföy Yönetimi A.Ş.
Araştırma birimi Tera Portföy Yönetimi A.Ş.
Bilgi sistemleri Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165076


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EMKEL 10,56 98.881.200 % 10,00  
SEKFK 12,87 108.473.853 % 10,00  
YAYLA 6,27 28.763.748 % 10,00  
OYAYO 14,08 8.601.248 % 10,00  
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Euro 28,3159 28,4070 % 0,35  
Sterlin 33,0085 33,1741 % 0,67  
Frank 28,9241 29,0984 % 0,44  
Riyal 6,9158 6,9504 % 0,39  
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16:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.927 1.927 5,33  
Altın Gr. 1.613 1.613 12,04  
Cumhuriyet 10.749 10.911 33,00  
Tam 10.687 10.976 33,22  
Yarım 5.190 5.317 7,00  
Çeyrek 2.603 2.659 4,00  
Gümüş.Ons 22,97 22,99 0,08  
Gümüş Gr. 19,23 19,26 0,16  
B. Petrol 75,89 75,89 1,24  
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