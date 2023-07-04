***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.07.2023 12:31
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
ALPER ÖZTÜRK GENEL MÜDÜR / PORTFÖY YÖNETİCİSİ
AYŞEGÜL KAYA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI / PORTFÖY YÖNETİCİSİ
ENVER SEDAT GÜLTEKİN TEFTİŞ / İÇ KONTROL
SERKAN KARAKAŞ GAYRİMENKUL DEĞERLEME DİREKTÖRÜ
ZEYNEP DOĞANÇAY RİSK YÖNETİMİ / MÜDÜR
UĞUR ÖĞÜCÜ ARAŞTIRMA / ANALİST
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi T. İş Bankası A.Ş.
İç kontrol sistemi Tera Portföy Yönetimi A.Ş.
Risk yönetim sistemi Tera Portföy Yönetimi A.Ş.
Teftiş birimi Tera Portföy Yönetimi A.Ş.
Araştırma birimi Tera Portföy Yönetimi A.Ş.
Bilgi sistemleri Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165076
BIST