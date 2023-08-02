***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.08.2023 15:00
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
ALPER ÖZTÜRK GENEL MÜDÜR / PORTFÖY YÖNETİCİSİ
AYŞEGÜL KAYA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI / PORTFÖY YÖNETİCİSİ
ENVER SEDAT GÜLTEKİN TEFTİŞ / İÇ KONTROL
SERKAN KARAKAŞ GAYRİMENKUL DEĞERLEME DİREKTÖRÜ
ZEYNEP DOĞANÇAY RİSK YÖNETİMİ / MÜDÜR
UMUT ÖĞÜCÜ ARAŞTIRMA / ANALİST
EMRE SİVRİHİSARLI PORTFÖY YÖNETİCİSİ
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
AYŞEGÜL KAYA Yatırım Fonları/ Girişim Sermayesi Yatırım Fonları/ Gayrimenkul Yatırım Fonları - Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2021 - Devam Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2017 - 2021 Verusa Holding A.Ş., Genel Koordinatör 2014 - 2015 Özak GYO A.Ş., Yatırımcı İlişkileri Direktörü 2013 - 2014 Rhea Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi Direktör 2008 - 2013 Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi Direktör DÜZEY 3- TÜREV 203044- 305484
ALPER ÖZTÜRK Yatırım Fonları/Girişim Sermayesi Yatırım Fonları/ Gayrimenkul Yatırım Fonları - Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür 2022 - Devam Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür 2015 - 2022 Eaton Capital Management 2005 - 2015 RP Capital Group 2002 - 2004 Global Menkul Değerler A.Ş. DÜZEY 3- TÜREV 924358
SERKAN KARAKAŞ Gayrimenkul Yatırım Fonları - Gayrimenkul Değerleme Direktörü Gayrimenkul Değerleme Uzmanı 2022 - Devam Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Gayrimenkul Portföy Direktörü 2019 - 2022 Marka Kurumsal Gayrimenkul Değerleme A.Ş., Gayrimenkul Değerleme Uzmanı 2014 - 2019 Nova Taşınmaz Değerleme A.Ş., Gayrimenkul Değerleme Uzmanı 2013 - 2014 Lider Taşınmaz Değerleme A.Ş., Gayrimenkul Değerleme Uzmanı 2011 - 2013 Vizyon Taşınmaz Değerleme A.Ş., Gayrimenkul Değerleme Uzmanı 2010 - 2011 Yatırım Gayrimenkul Değerleme A.Ş., Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Gayrimenkul Değerleme 404329 / 2022-01.10754
EMRE SİVRİHİSARLI Yatırım Fonları/ Girişim Sermayesi Yatırım Fonları/ Gayrimenkul Yatırım Fonları Finans Sektörü Profesyoneli DÜZEY 3- TÜREV 913725- 913726
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179649
BIST