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***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.10.2023 10:40
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
ALPER ÖZTÜRK GENEL MÜDÜR / PORTFÖY YÖNETİCİSİ
AYŞEGÜL KAYA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI / PORTFÖY YÖNETİCİSİ
ALİM GÜÇLÜ TEFTİŞ / İÇ KONTROL
SERKAN KARAKAŞ GAYRİMENKUL DEĞERLEME DİREKTÖRÜ
ZEYNEP DOĞANÇAY RİSK YÖNETİMİ / MÜDÜR
EMRE SİVRİHİSARLI PORTFÖY YÖNETİCİSİ
MUHAMMED KERİM CULUM ARAŞTIRMA / ANALİST




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199283


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BIST En Aktif Hisseler13:20
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ICUGS 9,02 4.620.891 % 10,00  
BFREN 8.155,10 17.182.796 % 10,00  
ISBTR 308.432,10 14.197.642 % 10,00  
DMRGD 14,97 3.621.258 % 9,99  
MRSHL 795,90 58.853.899 % 9,99  
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13:20 Alış Satış %  
Dolar 27,5646 27,5697 % 0,49  
Euro 28,9823 29,0016 % 0,79  
Sterlin 33,3501 33,5173 % 0,71  
Frank 29,9168 30,0970 % 0,60  
Riyal 7,3275 7,3643 % 0,24  
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13:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.823 1.823 -0,16  
Altın Gr. 1.615 1.616 3,55  
Cumhuriyet 11.097 11.265 14,00  
Tam 10.870 10.952 -8,00  
Yarım 5.452 5.493 -4,00  
Çeyrek 2.718 2.746 -2,00  
Gümüş.Ons 21,12 21,14 -0,04  
Gümüş Gr. 18,70 18,73 0,00  
B. Petrol 89,91 89,91 -1,01  
Seans Raporu 13:20
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