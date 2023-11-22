***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.11.2023 16:17
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
ALPER ÖZTÜRK GENEL MÜDÜR / PORTFÖY YÖNETİCİSİ
AYŞEGÜL KAYA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI / PORTFÖY YÖNETİCİSİ
ALİM GÜÇLÜ TEFTİŞ / İÇ KONTROL
SERKAN KARAKAŞ GAYRİMENKUL DEĞERLEME DİREKTÖRÜ
CENGİZ GENÇ RİSK YÖNETİMİ / MÜDÜR
EMRE SİVRİHİSARLI PORTFÖY YÖNETİCİSİ
ANIL BURKUT ARAŞTIRMA / ANALİST
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219357
BIST
'
17:537.995
En Düşük
|Değişim
|: -0,64%
|| -51,38
|Açılış
|: 8.055
|
|Önceki Kapanış
|: 8.047
|
7.985
En Yüksek
8.060
17:5328,8389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0614
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9200
|
28,8395
En Düşük
28,7116
17:5331,3157
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,1298
|Açılış
|: 31,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,4804
En Düşük
31,3060
17:531.855,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,97
|Açılış
|: 1.855,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.849,77
|
1.858,94
En Düşük
1.844,97
BIST En Aktif Hisseler17:51
|ALCAR
|1.160,00
|200.588.882
|% 9,95
|
|AFYON
|14,38
|239.885.921
|% 4,66
|
|AEFES
|112,50
|313.699.586
|% 1,72
|
|AKSUE
|25,40
|16.299.635
|% 1,44
|
|AGYO
|8,74
|55.486.179
|% 0,46
|
|AKCNS
|162,90
|310.819.275
|% -2,98
|
|ATEKS
|98,80
|11.043.178
|% -2,66
|
|ALKA
|27,96
|21.911.318
|% -2,24
|
|AKSA
|88,05
|67.296.153
|% -2,17
|
|ANHYT
|41,98
|23.472.780
|% -0,85
|
|THYAO
|261,50
|8.616.769.888
|% -2,61
|
|TUPRS
|156,10
|5.899.707.047
|% 1,04
|
|ASELS
|46,46
|3.802.164.127
|% 0,00
|
|AKBNK
|30,80
|2.517.315.062
|% -0,45
|
|YKBNK
|17,17
|2.218.454.445
|% -0,41
|
|EKGYO
|7,61
|1.576.092.877
|% -0,13
|
|SKBNK
|7,30
|1.282.710.125
|% -3,05
|
|YKBNK
|17,17
|2.218.454.445
|% -0,41
|
|ZOREN
|5,05
|606.193.752
|% -0,98
|
|ODAS
|11,92
|1.220.129.439
|% 0,51
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8306
|28,8415
|% 0,22
|
|Euro
|31,3155
|31,3268
|% -0,38
|
|Sterlin
|35,9112
|36,0913
|% -0,16
|
|Frank
|32,4461
|32,6416
|% 0,03
|
|Riyal
|7,6650
|7,7035
|% 0,19
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,73
|23,76
|% 0,66
|
|Platin
|925,41
|927,85
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.051,73
|1.054,40
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,73
|78,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.001,63
|2.001,96
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:51
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-
17:59GLRYH
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 11.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 686, 244 adet işlem
-
17:58PEGYO
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 13.87 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 538, 287 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 8, 005 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 51 altında . İşlem hacmi 76, 134.00 milyon TL de
-
17:57YAPRK
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 211.90 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 697 adet işlem
-
17:56INFO
Yüzde -4.16 oranında düşüşle 15.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 711, 868 adet işlem