***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.12.2023 15:10
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALİ RIZA İNCEKARA 24.11.2023 Evet Bağımsız Üye Değil
ALPER ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 12.09.2022 Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
MURAT ÖZGÜMÜŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 11.04.2023 İcrada Görevli Değil Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi GAYRİ MENKUL GELİŞTİRME Bağımsız Üye Değil
AYLİN DİLEK BERENT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 24.11.2023 Hayır Bağımsız Üye Değil
ÜMİT YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 24.11.2023 Evet Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224899
BIST
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15:477.740
En Düşük
|Değişim
|: 0,14%
|| 11,10
|Açılış
|: 7.727
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|Önceki Kapanış
|: 7.728
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7.662
En Yüksek
7.782
15:4729,0439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0428
|Açılış
|: 29,0450
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|Önceki Kapanış
|: 29,0150
|
29,0656
En Düşük
28,8798
15:4731,3925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1461
|Açılış
|: 31,3500
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|Önceki Kapanış
|: 31,2300
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31,4089
En Düşük
31,0997
15:471.857,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 10,48
|Açılış
|: 1.857,05
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|Önceki Kapanış
|: 1.846,57
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1.857,49
En Düşük
1.840,86
BIST En Aktif Hisseler15:45
|CATES
|83,60
|10.733.738
|% 10,00
|
|EYGYO
|26,40
|55.470.969
|% 10,00
|
|KONKA
|43,14
|44.211.330
|% 9,99
|
|ICBCT
|18,51
|161.001.912
|% 9,98
|
|EDIP
|18,73
|229.611.983
|% 9,98
|
|BTCIM
|126,90
|459.584.359
|% -10,00
|
|EKIZ
|44,54
|1.498.414
|% -9,98
|
|PRZMA
|43,00
|56.663.982
|% -9,97
|
|KRGYO
|40,84
|63.515.448
|% -9,96
|
|LIDER
|50,40
|223.943.639
|% -9,92
|
|THYAO
|248,50
|6.804.203.037
|% 0,89
|
|TUPRS
|148,00
|3.283.763.912
|% -0,54
|
|AKBNK
|36,62
|3.197.034.507
|% 4,93
|
|ISCTR
|22,50
|3.121.951.845
|% 2,55
|
|YKBNK
|20,34
|2.491.021.324
|% 3,83
|
|EKGYO
|7,45
|1.243.317.817
|% -0,80
|
|AGROT
|14,12
|2.258.424.908
|% -7,53
|
|ISCTR
|22,50
|3.121.951.845
|% 2,55
|
|YKBNK
|20,34
|2.491.021.324
|% 3,83
|
|AKBNK
|36,62
|3.197.034.507
|% 4,93
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0370
|29,0449
|% 0,15
|
|Euro
|31,3756
|31,3891
|% 0,46
|
|Sterlin
|36,4086
|36,5912
|% 0,31
|
|Frank
|33,0985
|33,2979
|% 0,67
|
|Riyal
|7,7198
|7,7585
|% 0,17
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,95
|22,98
|% 0,66
|
|Platin
|925,66
|927,82
|% 0,66
|
|Paladyum
|978,11
|985,01
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,50
|75,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.987,96
|1.988,15
|% 0,66
|