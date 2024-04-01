***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.04.2024 16:56
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALİ RIZA İNCEKARA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 24.11.2023 İç Kontrolden Sorumlu YK Üyesi
ALPER ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 12.09.2022 Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
MURAT ÖZGÜMÜŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 11.04.2023 İcrada Görevli Değil Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi GAYRİ MENKUL GELİŞTİRME Bağımsız Üye Değil
AYLİN DİLEK BERENT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 24.11.2023 Hayır Bağımsız Üye Değil
ÜMİT YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 24.11.2023 Evet Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265123
BIST
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18:059.158
En Düşük
|Değişim
|: 0,17%
|| 15,14
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
8.962
En Yüksek
9.259
18:0532,1047
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,2937
|Açılış
|: 32,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
31,4949
18:0534,5635
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -0,4735
|Açılış
|: 34,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
33,9779
18:052.311,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -16,14
|Açılış
|: 2.311,05
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.279,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|13,97
|1.009.256.399
|% 10,00
|
|SELVA
|17,05
|57.048.722
|% 10,00
|
|ISATR
|1.896.897,50
|1.896.898
|% 10,00
|
|ERSU
|47,40
|71.732.529
|% 9,98
|
|EUKYO
|28,44
|17.442.713
|% 9,98
|
|PLTUR
|15,57
|127.282.800
|% -10,00
|
|CMENT
|540,00
|11.322.346
|% -10,00
|
|GEREL
|35,50
|125.629.907
|% -9,99
|
|VRGYO
|40,56
|101.937.798
|% -9,99
|
|CEOEM
|15,67
|23.349.673
|% -9,99
|
|THYAO
|303,75
|12.869.565.917
|% 2,02
|
|ISCTR
|11,51
|7.086.701.055
|% 3,68
|
|YKBNK
|28,42
|5.052.915.818
|% 3,95
|
|TUPRS
|178,50
|4.453.536.981
|% 0,85
|
|KCHOL
|209,20
|4.070.959.233
|% 5,02
|
|ISCTR
|11,51
|7.086.701.055
|% 3,68
|
|ZOREN
|6,13
|2.739.849.026
|% 3,03
|
|EKGYO
|9,25
|3.105.629.231
|% -7,22
|
|YKBNK
|28,42
|5.052.915.818
|% 3,95
|
|PETKM
|19,02
|2.114.630.431
|% -4,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0457
|32,0909
|% -0,95
|
|Euro
|34,4662
|34,6367
|% -1,14
|
|Sterlin
|40,3613
|40,5636
|% -2,67
|
|Frank
|35,5679
|35,7462
|% -2,34
|
|Riyal
|8,5771
|8,6201
|% -2,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,98
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|902,02
|903,28
|% 0,66
|
|Paladyum
|997,32
|999,58
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,82
|87,82
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.238,62
|2.238,84
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58ERSU
Yüzde 7.89 oranında artışla 46.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 113, 688 adet işlem
-
17:57CLEBI
Yüzde 8.18 oranında artışla 1, 879.00 lira fiyatla işlem gören hissede 350, 099 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 9, 160 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 100, 690.00 milyon TL de
-
17:56FONET
Yüzde 5.15 oranında artışla 22.44 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 005, 373 adet işlem
-
17:55FENER
Yüzde 5.48 oranında artışla 90.45 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 638, 027 adet işlem