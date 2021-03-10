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***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

10.03.2021 19:54



***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/03/2021
Karar Sayısı
5
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

             01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 Hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ( SPK ) Seri: II-814.1 Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca KGK tarafından yayınlanan TMS / TFRS' yi esas alarak hazırlanan mali tablolarımızın
 
a)     Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" esasları çerçevesinde, Şirketimizin 01.01.2020 – 31.12.2020 faaliyet dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tabloları ve Faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
 
b)     Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve dipnotların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
c)     Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan finansal tabloların şirketin ve konsolidasyona tabi ortaklığın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz. 
      Mustafa Metin  SEYHAN
Başkan
     
      Ufuk Umut  ONBAŞI
Başkan Yardımcısı
     
      Ethem Umut BEYTORUN
Üye





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917041


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Gümüş Gr. 6,29 6,30 -0,05  
B. Petrol 67,01 67,01 -0,51  
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