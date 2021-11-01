***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
01.11.2021 15:36
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/11/2021
Karar Sayısı
43
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" esasları çerçevesinde, Şirketimizin 01.01.2021 – 30.09.2021 faaliyet dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş Finansal Tabloları ve Faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve dipnotların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan finansal tabloların şirketin ve konsolidasyona tabi ortaklığın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973407
BIST
17:131.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 14,61
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.538
En Düşük
1.516
17:139,5253
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0643
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,6129
En Düşük
9,4858
17:1311,0287
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0852
|Açılış
|: 10,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1161
En Düşük
10,9982
17:13548,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,73
|Açılış
|: 548,30
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,53
BIST En Aktif Hisseler17:13
|ZRGYO
|2,20
|19.713.291
|% 10,00
|
|RALYH
|7,15
|82.998.204
|% 10,00
|
|LUKSK
|51,65
|26.714.002
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,97
|132.510.743
|% 9,97
|
|TSPOR
|5,96
|102.552.744
|% 9,96
|
|NUGYO
|14,04
|39.615.729
|% -10,00
|
|EGSER
|14,27
|46.375.570
|% -9,97
|
|BIOEN
|23,72
|469.298.990
|% -9,95
|
|AKFGY
|6,09
|78.265.553
|% -9,91
|
|BALAT
|7,56
|398.585
|% -7,13
|
|GARAN
|10,14
|2.331.733.991
|% 2,94
|
|SISE
|8,52
|955.386.275
|% -1,62
|
|THYAO
|15,33
|915.222.552
|% 2,40
|
|BIMAS
|64,05
|739.995.532
|% 3,06
|
|GUBRF
|71,20
|638.863.331
|% 3,56
|
|GARAN
|10,14
|2.331.733.991
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,81
|638.620.234
|% 2,93
|
|EKGYO
|2,02
|338.561.401
|% 2,54
|
|ODAS
|1,43
|179.994.252
|% 2,14
|
|DOHOL
|2,74
|310.458.403
|% 3,01
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5222
|9,5253
|% -0,67
|
|Euro
|11,0165
|11,0287
|% -0,77
|
|Sterlin
|12,9831
|13,0482
|% -0,73
|
|Frank
|10,4003
|10,4629
|% -0,26
|
|Riyal
|2,5315
|2,5442
|% -0,68
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|12,06
|
|Altın Gr.
|548
|549
|-1,45
|
|Cumhuriyet
|3.621
|3.675
|20,00
|
|Tam
|3.603
|3.693
|16,79
|
|Yarım
|1.741
|1.786
|8,13
|
|Çeyrek
|873
|893
|4,06
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,80
|84,80
|1,08
|
Seans Raporu
17:13
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-
17:26KZBGY
Yüzde 5.13 oranında artışla 31.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 077, 959 adet işlem
-
17:25FRIGO
Yüzde 4.76 oranında artışla 22.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 579, 359 adet işlem
-
17:24PENGD
Yüzde 7.99 oranında artışla 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 616, 826 adet işlem
-
17:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.15 ) 1, 654
-
17:23
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GARAN, YKBNK, EKGYO