***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
20.10.2023 15:32
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.04.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a Bağlı Tera Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208078
BIST
'
18:057.511
En Düşük
|Değişim
|: -3,33%
|| -258,35
|Açılış
|: 7.691
|
|Önceki Kapanış
|: 7.769
|
7.447
En Yüksek
7.711
18:0528,0092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0282
|Açılış
|: 28,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0500
|
28,1586
En Düşük
27,8071
18:0529,7072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0289
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0731
En Düşük
29,4310
18:051.796,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 20,89
|Açılış
|: 1.795,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.775,16
|
1.795,31
En Düşük
1.767,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QNBFL
|1.156,50
|16.143.339
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.786,40
|147.404.696
|% 10,00
|
|MEKAG
|48,66
|20.111.616
|% 9,99
|
|DOFER
|27,52
|3.183.404
|% 9,99
|
|YBTAS
|101.720,00
|6.305.595
|% 9,99
|
|UZERB
|198,00
|3.338.179
|% -10,00
|
|AYCES
|486,10
|29.660.778
|% -10,00
|
|OSTIM
|10,72
|136.701.852
|% -9,99
|
|BIOEN
|23,42
|1.457.908.404
|% -9,99
|
|BMSCH
|16,77
|99.373.338
|% -9,98
|
|THYAO
|207,10
|7.375.719.528
|% -3,04
|
|TUPRS
|129,30
|5.037.605.806
|% -3,07
|
|ASELS
|40,12
|4.194.817.374
|% -2,38
|
|PETKM
|20,34
|3.714.712.544
|% -2,40
|
|YKBNK
|17,86
|3.032.819.286
|% -4,03
|
|ZOREN
|5,72
|2.827.682.582
|% -0,35
|
|EKGYO
|6,92
|1.802.238.761
|% -3,76
|
|ODAS
|11,90
|2.650.055.278
|% 4,39
|
|PETKM
|20,34
|3.714.712.544
|% -2,40
|
|YKBNK
|17,86
|3.032.819.286
|% -4,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0001
|28,0057
|% 0,09
|
|Euro
|29,6956
|29,7069
|% 0,10
|
|Sterlin
|33,9187
|34,0888
|% 0,19
|
|Frank
|31,2810
|31,4695
|% 0,15
|
|Riyal
|7,4426
|7,4800
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.997
|22,13
|
|Altın Gr.
|1.794
|1.794
|19,10
|
|Cumhuriyet
|12.305
|12.491
|186,00
|
|Tam
|12.070
|12.173
|101,00
|
|Yarım
|6.054
|6.112
|51,00
|
|Çeyrek
|3.018
|3.056
|26,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,68
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|21,25
|21,29
|0,55
|
|B. Petrol
|93,38
|93,38
|1,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GZNMI
Yüzde -7.46 oranında düşüşle 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 869, 350 adet işlem
-
17:58BFREN
Yüzde -6.95 oranında düşüşle 10, 924.50 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 023 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 7, 478 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 75 altında . İşlem hacmi 88, 262.00 milyon TL de
-
17:57PNLSN
Yüzde -7.48 oranında düşüşle 52.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 076, 587 adet işlem
-
17:56OSTIM
Yüzde -8.06 oranında düşüşle 10.95 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 497, 562 adet işlem