***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
09.11.2023 11:57
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.10.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a Bağlı Tera Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216232
BIST
'
13:387.792
En Düşük
|Değişim
|: -0,87%
|| -68,62
|Açılış
|: 7.801
|
|Önceki Kapanış
|: 7.861
|
7.752
En Yüksek
7.855
13:3828,5147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0639
|Açılış
|: 28,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5650
|
28,5392
En Düşük
28,3872
13:3830,5360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0202
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,4800
|
30,8304
En Düşük
30,4456
13:381.783,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 1.783,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.783,45
|
1.792,92
En Düşük
1.780,48
BIST En Aktif Hisseler13:36
|REEDR
|24,42
|1.009.358.993
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,97
|26.151.048
|% 10,00
|
|KSTUR
|2.266,00
|2.456.344
|% 10,00
|
|ENSRI
|24,68
|11.658.955
|% 9,98
|
|SNPAM
|134,40
|16.888.838
|% 9,98
|
|VANGD
|25,20
|2.973.800
|% -10,00
|
|KLNMA
|55,85
|6.612.417
|% -9,99
|
|ISBTR
|711.985,00
|2.847.953
|% -9,99
|
|MRSHL
|1.363,00
|50.031.716
|% -9,97
|
|MARKA
|31,44
|6.200.785
|% -9,97
|
|TABGD
|190,30
|4.398.947.196
|% 6,13
|
|THYAO
|226,10
|2.532.669.489
|% -1,09
|
|PETKM
|21,10
|1.805.005.118
|% 3,03
|
|BRSAN
|831,00
|1.638.083.835
|% 2,59
|
|ISCTR
|20,52
|1.443.467.970
|% -1,06
|
|EKGYO
|6,82
|654.622.117
|% -1,73
|
|PETKM
|21,10
|1.805.005.118
|% 3,03
|
|IHLAS
|1,19
|85.915.551
|% 2,59
|
|YKBNK
|16,99
|1.203.915.258
|% -0,23
|
|ISCTR
|20,52
|1.443.467.970
|% -1,06
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4308
|28,5859
|% 0,47
|
|Euro
|30,5317
|30,5505
|% 0,11
|
|Sterlin
|34,9026
|35,0776
|% 0,14
|
|Frank
|31,5075
|31,6973
|% -0,01
|
|Riyal
|7,5734
|7,6113
|% 0,16
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,49
|22,52
|% 0,66
|
|Platin
|867,25
|869,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.035,43
|1.038,73
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,28
|80,28
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.947,44
|1.947,80
|% 0,66
|