***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
04.12.2023 11:08
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.11.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a Bağlı Tera Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221806
BIST
'
17:177.915
En Düşük
|Değişim
|: -1,77%
|| -142,29
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
7.898
En Yüksek
8.112
17:1728,9323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0504
|Açılış
|: 28,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9475
En Düşük
28,8087
17:1731,2666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0521
|Açılış
|: 31,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2780
En Düşük
31,1381
17:171.887,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 12,41
|Açılış
|: 1.887,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler17:15
|CMBTN
|1.958,00
|77.071.859
|% 10,00
|
|GLCVY
|43,16
|68.860.826
|% 9,99
|
|SAMAT
|69,35
|186.374.410
|% 9,99
|
|OZSUB
|33,26
|126.691.731
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.387,00
|371.374.185
|% 9,99
|
|SAFKR
|30,78
|78.787.083
|% -10,00
|
|BTCIM
|160,20
|502.896.305
|% -10,00
|
|GEDIK
|15,60
|86.361.583
|% -9,98
|
|LIDER
|147,50
|349.248.792
|% -9,95
|
|EUYO
|13,13
|14.433.706
|% -9,95
|
|THYAO
|251,75
|5.682.018.516
|% -2,80
|
|ISCTR
|22,74
|5.441.120.790
|% 1,52
|
|YKBNK
|20,56
|4.235.790.424
|% 1,38
|
|AKBNK
|36,82
|3.963.138.825
|% 0,71
|
|BINHO
|330,00
|3.217.702.409
|% -4,97
|
|EKGYO
|7,46
|2.087.224.859
|% 1,08
|
|ISCTR
|22,74
|5.441.120.790
|% 1,52
|
|YKBNK
|20,56
|4.235.790.424
|% 1,38
|
|IHLAS
|1,18
|180.237.504
|% -3,28
|
|ODAS
|10,35
|1.509.886.766
|% -5,05
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9274
|28,9322
|% 0,17
|
|Euro
|31,2701
|31,2798
|% 0,21
|
|Sterlin
|36,3017
|36,4838
|% 0,12
|
|Frank
|32,9771
|33,1758
|% 0,34
|
|Riyal
|7,6878
|7,7263
|% 0,14
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,16
|24,19
|% 0,66
|
|Platin
|908,03
|909,74
|% 0,66
|
|Paladyum
|965,55
|972,93
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,80
|75,80
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,72
|2.029,04
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:30EUPWR
Yüzde -4.83 oranında düşüşle 159.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 865, 609 adet işlem
-
17:29VBTYZ
Yüzde -5.50 oranında düşüşle 140.80 lira fiyatla işlem gören hissede 901, 278 adet işlem
-
17:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -129, 53 kaybederek (% -1.82 ) 6, 968
-
17:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CMBTN, SAMAT, OZSUB, ALCAR, UMPAS, DERIM, SELGD, HUBVC, ICUGS, EKOS
-
17:28
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GEDIK, IHLGM, BTCIM, EUYO, SAFKR, CASA, LIDER