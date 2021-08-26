***SKTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar
26.08.2021 14:20
***SKTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )
Özet Bilgi Birincil Piyasa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler SKTAS
İlgili Şirket Ünvanı SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 78.234.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 153.800.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 75.566.000
Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
B Grubu, SKTAS, TRASKTAS91B5 269.903,862
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 31.08.2021
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 01.09.2021
Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu
17:551.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,82
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.457
En Düşük
1.444
17:558,3541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0339
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3980
|
8,4072
En Düşük
8,3473
17:559,8487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0328
|Açılış
|: 9,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,8983
En Düşük
9,8344
17:55486,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,48
|Açılış
|: 486,62
|
|Önceki Kapanış
|: 483,14
|
487,36
En Düşük
481,85
BIST En Aktif Hisseler17:53
|DESA
|10,12
|6.962.674
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.840,00
|3.208.920
|% 10,00
|
|KENT
|192,80
|1.075.462
|% 9,98
|
|ALCAR
|339,80
|126.062.065
|% 9,97
|
|YAPRK
|34,00
|47.793.194
|% 9,96
|
|SUMAS
|93,90
|1.017.300
|% -9,97
|
|EDATA
|12,13
|6.837.742
|% -9,95
|
|UTPYA
|20,30
|287.596
|% -7,31
|
|UFUK
|22,30
|134.591
|% -7,01
|
|GESAN
|23,28
|628.162.216
|% -5,44
|
|GARAN
|9,51
|994.149.750
|% 0,74
|
|THYAO
|12,62
|754.692.047
|% -1,33
|
|GESAN
|23,28
|628.162.216
|% -5,44
|
|KRDMD
|7,67
|584.917.959
|% 1,46
|
|PETKM
|6,23
|473.842.796
|% 2,47
|
|YKBNK
|2,54
|423.958.060
|% 0,40
|
|ODAS
|1,47
|211.614.752
|% 0,68
|
|GARAN
|9,51
|994.149.750
|% 0,74
|
|KARSN
|3,89
|369.044.792
|% 6,58
|
|PETKM
|6,23
|473.842.796
|% 2,47
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3477
|8,3523
|% -0,43
|
|Euro
|9,8436
|9,8495
|% -0,32
|
|Sterlin
|11,4819
|11,5395
|% 0,25
|
|Frank
|9,1159
|9,1708
|% 0,20
|
|Riyal
|2,2231
|2,2343
|% -0,26
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|15,58
|
|Altın Gr.
|486
|486
|2,58
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.266
|17,00
|
|Tam
|3.202
|3.284
|19,25
|
|Yarım
|1.547
|1.589
|9,31
|
|Çeyrek
|776
|794
|4,66
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,41
|0,06
|
|B. Petrol
|71,51
|71,51
|1,33
|
Seans Raporu
17:53
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17:58INFO
Yüzde 5.07 oranında artışla 3.73 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 884, 260 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, BIMAS, GUBRF
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, KRDMD, SAHOL
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 23 artarak (% 0.10 ) 1, 283
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KENT, ISBIR, YAPRK, AKFGY, DESA, YYAPI, BALAT