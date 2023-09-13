***SKTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
13.09.2023 18:20
***SKTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SKTAS) payında 14/09/2023 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 13/12/2023'tür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194618
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