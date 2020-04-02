***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.04.2020 10:41
***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SKTAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834109
BIST
10:4889.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 423,65
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
89.207
10:486,7024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,6438
10:487,3626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0046
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,2888
10:48342,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,33
|Açılış
|: 342,82
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
344,45
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|5,08
|1.120.729
|% 9,96
|
|SANFM
|5,43
|2.219.957
|% 9,92
|
|BMELK
|1,33
|76.580
|% 9,92
|
|MEGAP
|1,93
|149.872
|% 9,66
|
|MEGAP
|1,93
|149.872
|% 9,66
|
|RTALB
|4,62
|2.788.323
|% -9,94
|
|CASA
|8,82
|573
|% -9,72
|
|GLRYH
|1,95
|373.021
|% -9,72
|
|ESCOM
|2,54
|8.858.085
|% -9,61
|
|LUKSK
|6,39
|282.444
|% -8,71
|
|PETKM
|3,54
|542.914.823
|% 6,31
|
|GARAN
|7,88
|128.509.120
|% 0,51
|
|SASA
|7,36
|104.263.568
|% -6,84
|
|TUPRS
|79,10
|103.279.229
|% 1,74
|
|THYAO
|9,01
|94.332.087
|% 0,22
|
|PETKM
|3,54
|542.914.823
|% 6,31
|
|ODAS
|1,40
|52.867.137
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,57
|90.949.443
|% 5,33
|
|IHLGM
|1,04
|35.119.507
|% -2,80
|
|KRDMD
|1,99
|57.538.335
|% -1,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2741
|8,3156
|% 0,10
|
|Frank
|6,8864
|6,9279
|% -0,41
|
|Riyal
|1,7708
|1,7797
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.593
|1.594
|1,99
|
|Altın Gr.
|343
|343
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,17
|14,21
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,06
|3,06
|0,04
|
|B. Petrol
|27,25
|27,25
|2,51
|