***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2020 10:24
***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SKTAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865589
BIST
10:091.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,15
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.086
10:097,1011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0565
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,1013
En Düşük
7,0287
10:098,4740
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0973
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4740
En Düşük
8,3315
10:09467,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 5,24
|Açılış
|: 467,02
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
468,17
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|36,08
|460.994
|% 10,00
|
|AYES
|5,32
|110.470
|% 9,92
|
|OYAYO
|7,23
|4.477.984
|% 9,88
|
|ROYAL
|2,80
|953.744
|% 9,80
|
|BRMEN
|2,36
|318.527
|% 9,77
|
|BURVA
|71,55
|491.334
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|970.120
|% -10,00
|
|PKENT
|696,00
|3.351.240
|% -10,00
|
|QNBFB
|64,90
|449.303
|% -9,99
|
|FMIZP
|86,45
|1.024.260
|% -9,99
|
|EKGYO
|2,10
|167.776.564
|% 0,48
|
|TRKCM
|4,07
|99.444.098
|% 2,78
|
|SISE
|6,15
|93.004.712
|% -1,44
|
|GARAN
|6,77
|64.048.472
|% -0,15
|
|ASELS
|16,93
|41.624.555
|% 0,53
|
|EKGYO
|2,10
|167.776.564
|% 0,48
|
|TRKCM
|4,07
|99.444.098
|% 2,78
|
|SISE
|6,15
|93.004.712
|% -1,44
|
|KRDMD
|2,84
|35.142.289
|% -0,70
|
|YKBNK
|2,12
|24.578.240
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,3009
|9,3475
|% 0,95
|
|Frank
|7,7777
|7,8245
|% 0,68
|
|Riyal
|1,8855
|1,8950
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.051
|2.052
|12,98
|
|Altın Gr.
|467
|467
|5,36
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.127
|33,20
|
|Tam
|3.158
|3.228
|44,00
|
|Yarım
|1.533
|1.571
|16,60
|
|Çeyrek
|769
|787
|8,30
|
|Gümüş.Ons
|27,69
|27,73
|0,75
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,20
|
|B. Petrol
|45,34
|45,34
|0,15
|