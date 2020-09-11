***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.09.2020 11:04
***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874583
BIST
12:231.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,86
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
12:237,4705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0218
|Açılış
|: 7,4870
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4719
En Düşük
7,4368
12:238,8664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0610
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8664
En Düşük
8,7908
12:23466,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,74
|Açılış
|: 466,90
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
467,36
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler12:23
|DNISI
|6,82
|1.972.174
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.506,40
|245.543
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|97.066
|% 10,00
|
|YBTAS
|9.212,70
|598.826
|% 10,00
|
|LKMNH
|11,78
|61.183.630
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,88
|11.191.045
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|5.869.968
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|6.031.175
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|4.638.129
|% -9,80
|
|DIRIT
|2,15
|233.856
|% -9,66
|
|THYAO
|10,96
|532.331.423
|% 1,86
|
|PETKM
|4,21
|425.855.802
|% -1,17
|
|SKBNK
|1,55
|378.474.326
|% 2,65
|
|IHLGM
|1,54
|370.727.201
|% 6,21
|
|RTALB
|58,70
|338.064.391
|% 2,89
|
|IHLGM
|1,54
|370.727.201
|% 6,21
|
|SKBNK
|1,55
|378.474.326
|% 2,65
|
|IHLAS
|1,07
|244.253.197
|% 9,18
|
|IHYAY
|1,29
|235.785.198
|% 3,20
|
|PETKM
|4,21
|425.855.802
|% -1,17
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4673
|7,4705
|% 0,29
|
|Euro
|8,8624
|8,8664
|% 0,69
|
|Sterlin
|9,5086
|9,5563
|% -0,04
|
|Frank
|8,1836
|8,2329
|% 0,45
|
|Riyal
|1,9847
|1,9947
|% 0,25
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-1,39
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,74
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-18,00
|
|Tam
|3.082
|3.158
|-19,97
|
|Yarım
|1.490
|1.528
|-9,66
|
|Çeyrek
|747
|764
|-4,83
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,86
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|39,99
|39,99
|-0,07
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