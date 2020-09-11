***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.09.2020 15:34
***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874668
BIST
15:341.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,64
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
15:347,4756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0269
|Açılış
|: 7,4910
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4756
En Düşük
7,4368
15:348,8507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0453
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8739
En Düşük
8,7908
15:34466,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,69
|Açılış
|: 466,85
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
467,96
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler15:34
|DNISI
|6,82
|2.435.395
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.394.576
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.394.576
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|508.793
|% 10,00
|
|UFUK
|9,35
|234.150
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,88
|13.591.291
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|7.475.345
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|7.196.249
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|5.630.079
|% -9,80
|
|HATEK
|12,20
|70.670.823
|% -9,29
|
|PETKM
|4,32
|1.447.795.134
|% 1,41
|
|THYAO
|10,93
|642.748.552
|% 1,58
|
|ZOREN
|2,78
|483.281.397
|% 2,21
|
|TUPRS
|81,90
|481.968.565
|% 0,99
|
|RTALB
|59,05
|455.944.104
|% 3,51
|
|PETKM
|4,32
|1.447.795.134
|% 1,41
|
|IHLGM
|1,55
|447.593.678
|% 6,90
|
|SKBNK
|1,51
|437.927.277
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,07
|252.737.928
|% 9,18
|
|IHYAY
|1,30
|274.854.455
|% 4,00
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4698
|7,4756
|% 0,36
|
|Euro
|8,8450
|8,8507
|% 0,51
|
|Sterlin
|9,5524
|9,6003
|% 0,42
|
|Frank
|8,1797
|8,2290
|% 0,40
|
|Riyal
|1,9858
|1,9958
|% 0,31
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|-3,16
|
|Altın Gr.
|467
|467
|1,28
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-18,00
|
|Tam
|3.084
|3.161
|-17,60
|
|Yarım
|1.491
|1.529
|-8,52
|
|Çeyrek
|748
|764
|-4,26
|
|Gümüş.Ons
|26,74
|26,78
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|39,73
|39,73
|-0,33
|
Seans Raporu
15:34
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-
15:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 93 artarak (% 0.49 ) 1, 013
-
15:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, BALAT, YONGA, TACTR, ETILR, EMNIS, RODRG, KSTUR, MMCAS, SODSN
-
15:44
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ALBRK
-
15:44
ROYAL, ETILR, EMNIS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:44
CRDFA, FENER, SUMAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında