***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2020 10:25
***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889503
BIST
12:261.335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 11,43
|Açılış
|: 1.329
|
|Önceki Kapanış
|: 1.324
|
1.336
En Düşük
1.323
12:267,7642
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 0,1452
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,8016
En Düşük
7,6149
12:269,2229
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 0,1812
|Açılış
|: 9,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0850
|
9,2674
En Düşük
9,0241
12:26467,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 8,77
|Açılış
|: 467,62
|
|Önceki Kapanış
|: 458,85
|
470,44
En Düşük
457,94
BIST En Aktif Hisseler12:25
|EGEEN
|1.557,00
|162.577.879
|% 10,00
|
|PKENT
|931,70
|51.244
|% 10,00
|
|YAPRK
|41,80
|202.730
|% 10,00
|
|CASA
|73,20
|1.212.265
|% 9,99
|
|IZTAR
|15,43
|1.233.706
|% 9,98
|
|UZERB
|26,10
|114.501
|% -9,94
|
|MARKA
|7,20
|528.660
|% -9,89
|
|EUYO
|5,10
|702.382
|% -8,60
|
|KAPLM
|27,08
|75.553
|% -4,98
|
|MERIT
|67,00
|30.351
|% -4,96
|
|SISE
|7,18
|1.221.979.175
|% 2,28
|
|EKGYO
|2,07
|1.040.719.547
|% 7,25
|
|GARAN
|9,33
|996.633.006
|% -1,27
|
|KRDMD
|4,89
|887.898.940
|% 1,66
|
|GUBRF
|50,25
|612.726.779
|% 9,91
|
|EKGYO
|2,07
|1.040.719.547
|% 7,25
|
|KRDMD
|4,89
|887.898.940
|% 1,66
|
|SISE
|7,18
|1.221.979.175
|% 2,28
|
|ISGYO
|2,13
|248.895.561
|% 6,50
|
|YKBNK
|3,05
|361.777.384
|% -1,29
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7578
|7,7660
|% 1,93
|
|Euro
|9,2155
|9,2233
|% 2,01
|
|Sterlin
|10,3611
|10,4131
|% 2,61
|
|Frank
|8,5098
|8,5611
|% 2,19
|
|Riyal
|2,0668
|2,0771
|% 2,03
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|-3,80
|
|Altın Gr.
|468
|468
|8,77
|
|Cumhuriyet
|3.117
|3.164
|44,00
|
|Tam
|3.100
|3.181
|47,80
|
|Yarım
|1.498
|1.539
|23,12
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,56
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,11
|
|B. Petrol
|45,95
|45,95
|0,88
|