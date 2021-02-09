***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.02.2021 10:29
***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908539
BIST
10:161.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,41
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.544
En Düşük
1.536
10:167,0832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0100
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0983
En Düşük
7,0620
10:168,5611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0288
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5630
En Düşük
8,5143
10:16418,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,29
|Açılış
|: 419,01
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
419,90
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler10:16
|ULAS
|4,73
|2.745.364
|% 10,00
|
|MERIT
|181,50
|304.013
|% 10,00
|
|DITAS
|47,14
|11.313.839
|% 9,99
|
|RODRG
|25,54
|2.138.311
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,91
|2.118.624
|% 9,98
|
|KONTR
|60,00
|20.406.006
|% -7,34
|
|SUMAS
|67,00
|130.449
|% -6,69
|
|SNKRN
|25,10
|409.005
|% -5,78
|
|TGSAS
|36,10
|3.835.000
|% -4,95
|
|AGYO
|4,26
|516.632
|% -4,91
|
|EKGYO
|2,65
|943.726.038
|% -1,49
|
|KOZAL
|137,60
|354.629.464
|% 2,38
|
|GARAN
|10,02
|259.610.872
|% 1,83
|
|SISE
|7,72
|164.503.491
|% 1,31
|
|DOHOL
|3,62
|153.634.565
|% -1,09
|
|EKGYO
|2,65
|943.726.038
|% -1,49
|
|DOHOL
|3,62
|153.634.565
|% -1,09
|
|TSKB
|1,82
|75.532.762
|% 1,11
|
|IHLGM
|1,47
|45.954.903
|% -0,68
|
|ODAS
|4,27
|117.180.217
|% -0,70
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0802
|7,0832
|% 0,14
|
|Euro
|8,5562
|8,5611
|% 0,34
|
|Sterlin
|9,7228
|9,7716
|% 0,27
|
|Frank
|7,8678
|7,9152
|% 0,31
|
|Riyal
|1,8813
|1,8908
|% 0,01
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|11,53
|
|Altın Gr.
|419
|419
|2,53
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|71,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|71,67
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|34,66
|
|Çeyrek
|670
|686
|17,34
|
|Gümüş.Ons
|27,41
|27,46
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,02
|
|B. Petrol
|61,09
|61,09
|0,39
|
Seans Raporu
10:16
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