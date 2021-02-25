***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2021 13:17
***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SKTAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912668
BIST
13:171.490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,56
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.488
13:177,1978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0283
|Açılış
|: 7,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2132
En Düşük
7,1530
13:178,8158
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0896
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8306
En Düşük
8,7148
13:17415,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,26
|Açılış
|: 415,90
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,33
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler13:15
|MERIT
|414,70
|2.243.942
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.363.178
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|3.052.751
|% 9,99
|
|BURVA
|37,54
|3.671.231
|% 9,96
|
|CASA
|215,30
|658.818
|% 9,96
|
|DIRIT
|6,50
|1.200.628
|% -9,97
|
|RODRG
|21,16
|902.394
|% -9,96
|
|OZRDN
|11,09
|1.159.807
|% -8,95
|
|KRONT
|58,70
|20.572.034
|% -7,41
|
|KORDS
|24,96
|153.102.240
|% -5,38
|
|PETKM
|5,37
|1.232.621.649
|% 4,07
|
|THYAO
|13,07
|706.016.838
|% 1,87
|
|SASA
|43,12
|625.411.512
|% 7,96
|
|EKGYO
|2,34
|574.303.956
|% 3,08
|
|KOZAL
|134,30
|566.191.071
|% 0,60
|
|EKGYO
|2,34
|574.303.956
|% 3,08
|
|ODAS
|3,95
|351.784.108
|% -1,25
|
|IHLGM
|1,24
|74.749.546
|% 2,48
|
|OSTIM
|4,32
|224.751.910
|% -0,23
|
|CEMAS
|2,15
|33.369.137
|% 1,42
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1958
|7,2001
|% 0,43
|
|Euro
|8,8091
|8,8151
|% 1,02
|
|Sterlin
|10,1874
|10,2385
|% 0,80
|
|Frank
|7,9225
|7,9702
|% 0,60
|
|Riyal
|1,9173
|1,9269
|% 0,60
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-8,11
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,11
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-8,00
|
|Tam
|2.755
|2.825
|-3,42
|
|Yarım
|1.332
|1.367
|-1,66
|
|Çeyrek
|668
|683
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,01
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,49
|0,05
|
|B. Petrol
|66,51
|66,51
|0,33
|