***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2021 13:16
***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SKTAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919230
BIST
14:511.532
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -18,84
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.554
En Düşük
1.532
14:517,2643
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0583
|Açılış
|: 7,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,3636
En Düşük
7,2362
14:518,6493
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0891
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8000
|
8,7866
En Düşük
8,6147
14:51405,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -3,22
|Açılış
|: 405,53
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
404,03
BIST En Aktif Hisseler14:50
|ORMA
|18,70
|411.157
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|10.135.389
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|56.179.363
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,82
|511.773
|% 9,64
|
|VESTL
|31,84
|557.238.860
|% 9,19
|
|MNDRS
|3,35
|137.072.151
|% -8,22
|
|CLEBI
|305,00
|407.021.135
|% -7,58
|
|SANKO
|13,30
|94.926.880
|% -7,57
|
|DOKTA
|37,90
|7.507.181
|% -6,93
|
|SKTAS
|5,17
|16.790.908
|% -6,85
|
|FROTO
|216,80
|1.275.827.075
|% 2,26
|
|THYAO
|13,85
|977.257.123
|% -0,65
|
|GLYHO
|6,16
|774.940.326
|% -3,30
|
|SISE
|7,72
|613.124.874
|% -1,40
|
|GARAN
|8,91
|584.431.108
|% -1,44
|
|SKBNK
|1,31
|240.754.889
|% -2,24
|
|TSKB
|1,63
|219.025.158
|% -4,12
|
|GLYHO
|6,16
|774.940.326
|% -3,30
|
|ODAS
|3,78
|418.838.007
|% -5,97
|
|EKGYO
|2,11
|227.559.112
|% -2,76
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2543
|7,2580
|% -0,88
|
|Euro
|8,6375
|8,6425
|% -1,10
|
|Sterlin
|10,0547
|10,1051
|% -1,11
|
|Frank
|7,7745
|7,8214
|% -1,11
|
|Riyal
|1,9250
|1,9347
|% -1,08
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|5,21
|
|Altın Gr.
|405
|406
|-3,23
|
|Cumhuriyet
|2.695
|2.736
|-31,00
|
|Tam
|2.682
|2.750
|-30,11
|
|Yarım
|1.296
|1.330
|-14,57
|
|Çeyrek
|650
|665
|-7,28
|
|Gümüş.Ons
|26,21
|26,25
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,47
|63,47
|0,19
|