***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2021 14:29
***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SKTAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920901
BIST
14:381.371
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -23,63
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.369
14:388,0344
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,0949
|Açılış
|: 8,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
14:389,4842
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,1286
|Açılış
|: 9,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
14:38446,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 6,03
|Açılış
|: 446,50
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler14:38
|BJKAS
|6,93
|528.689.380
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|930.701
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|11.280.976
|% 9,99
|
|SELGD
|5,14
|3.036.506
|% 9,83
|
|RTALB
|22,94
|208.217.683
|% 9,34
|
|AVOD
|9,49
|658.657.571
|% -9,96
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|SEKUR
|32,46
|4.387.466
|% -8,51
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|GARAN
|6,93
|1.825.905.656
|% -0,86
|
|AVOD
|9,49
|658.657.571
|% -9,96
|
|SISE
|7,29
|638.380.253
|% 0,97
|
|VESTL
|37,06
|622.580.391
|% -0,11
|
|BJKAS
|6,93
|528.689.380
|% 10,00
|
|GARAN
|6,93
|1.825.905.656
|% -0,86
|
|GSRAY
|3,84
|479.001.324
|% 7,56
|
|SKBNK
|1,19
|149.850.500
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,16
|233.779.300
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,88
|173.439.342
|% -0,53
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0268
|8,0344
|% 1,20
|
|Euro
|9,4708
|9,4842
|% 1,37
|
|Sterlin
|11,0648
|11,1203
|% 1,86
|
|Frank
|8,5263
|8,5776
|% 1,44
|
|Riyal
|2,1426
|2,1533
|% 1,58
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-3,17
|
|Altın Gr.
|446
|446
|5,41
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.991
|4,00
|
|Tam
|2.932
|3.008
|3,98
|
|Yarım
|1.417
|1.455
|1,92
|
|Çeyrek
|711
|728
|0,97
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,08
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,10
|
|B. Petrol
|63,09
|63,09
|1,14
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