***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.05.2021 10:17
***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SKTAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937124
BIST
10:261.456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,46
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.460
En Düşük
1.454
10:268,3729
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0076
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,3964
En Düşük
8,3662
10:2610,2320
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0296
|Açılış
|: 10,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2787
En Düşük
10,2270
10:26505,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,73
|Açılış
|: 505,11
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
506,87
En Düşük
504,56
BIST En Aktif Hisseler10:26
|ORMA
|34,10
|149.358
|% 10,00
|
|MERKO
|6,21
|8.160.119
|% 9,91
|
|AYES
|26,90
|139.853
|% 7,77
|
|EUKYO
|4,70
|1.344.042
|% 7,55
|
|JANTS
|93,90
|102.541.499
|% 6,89
|
|BRMEN
|2,32
|134.674
|% -9,38
|
|AYEN
|5,72
|7.177.142
|% -4,98
|
|UZERB
|44,00
|86.372
|% -4,93
|
|INVEO
|138,70
|21.886.100
|% -4,34
|
|SEKUR
|23,72
|2.956.894
|% -4,28
|
|KRDMD
|8,19
|266.267.314
|% 2,12
|
|GARAN
|8,20
|263.808.271
|% -0,36
|
|BJKAS
|7,45
|160.345.619
|% 3,33
|
|THYAO
|13,59
|155.084.833
|% 0,07
|
|SASA
|34,72
|149.317.580
|% 4,08
|
|YKBNK
|2,19
|120.948.019
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,19
|266.267.314
|% 2,12
|
|GARAN
|8,20
|263.808.271
|% -0,36
|
|TSKB
|1,38
|31.055.031
|% 0,00
|
|BJKAS
|7,45
|160.345.619
|% 3,33
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3709
|8,3729
|% -0,09
|
|Euro
|10,2247
|10,2320
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,8550
|11,9144
|% -0,01
|
|Frank
|9,3155
|9,3716
|% 0,16
|
|Riyal
|2,2288
|2,2399
|% 0,03
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|-2,91
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-0,71
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.386
|22,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|1,23
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|0,59
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,67
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|-0,03
|
|B. Petrol
|65,02
|65,02
|-0,09
|