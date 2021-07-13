***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.07.2021 16:13
***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950758
BIST
16:301.344
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -12,56
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.342
16:308,6086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0266
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5866
16:3010,1803
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0724
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1596
16:30501,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,10
|Açılış
|: 501,56
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
498,75
BIST En Aktif Hisseler16:30
|EDATA
|7,39
|92.815.999
|% 9,97
|
|YAPRK
|33,86
|25.606.628
|% 9,79
|
|BANVT
|64,70
|2.271.792
|% 9,75
|
|TKURU
|214,40
|2.067.899
|% 8,56
|
|EDIP
|3,43
|45.676.134
|% 8,54
|
|FADE
|14,16
|15.734.885
|% -9,98
|
|EKIZ
|7,40
|918.073
|% -9,98
|
|EUKYO
|6,69
|4.758.580
|% -9,96
|
|AVHOL
|4,80
|8.133.213
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,02
|155.988.763
|% -9,73
|
|GARAN
|8,48
|855.307.554
|% -1,85
|
|SASA
|27,58
|757.858.416
|% 4,23
|
|THYAO
|13,12
|438.399.269
|% -0,91
|
|KRDMD
|7,10
|381.626.845
|% -1,11
|
|EREGL
|17,78
|325.741.328
|% -2,25
|
|PEKGY
|1,02
|155.988.763
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,26
|284.964.397
|% -0,44
|
|GARAN
|8,48
|855.307.554
|% -1,85
|
|TSKB
|1,21
|70.406.512
|% -1,63
|
|EKGYO
|1,79
|96.338.897
|% -1,10
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6061
|8,6086
|% -0,31
|
|Euro
|10,1510
|10,1803
|% -0,71
|
|Sterlin
|11,8687
|11,9282
|% -0,72
|
|Frank
|9,3375
|9,3937
|% -0,64
|
|Riyal
|2,2908
|2,3023
|% -0,20
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|5,76
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|3.321
|3.372
|23,00
|
|Tam
|3.304
|3.387
|20,48
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|9,91
|
|Çeyrek
|801
|819
|4,95
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,07
|
|B. Petrol
|75,47
|75,47
|0,31
|
Seans Raporu
16:30
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16:45ATLAS
Yüzde -9.55 oranında düşüşle 1.61 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 195, 210 adet işlem
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16:44XU100
Endeks 1, 344 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 95 altında . İşlem hacmi 7, 880.00 milyon TL de
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16:43YYAPI
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 1.06 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 873, 590 adet işlem
-
16:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, FROTO, GUBRF
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16:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 6 kaybederek (% -0.97 ) 1, 189