***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2021 15:06
***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SKTAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957268
BIST
15:021.420
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -17,22
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.416
15:028,6604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0618
|Açılış
|: 8,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6817
En Düşük
8,4782
15:0210,1810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0873
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1907
En Düşük
10,0616
15:02484,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 7,17
|Açılış
|: 484,38
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
484,70
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler15:00
|MARKA
|5,06
|3.076.743
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.152.716
|% 9,99
|
|KARYE
|13,06
|92.352.572
|% 9,93
|
|DAGI
|4,71
|34.219.254
|% 9,79
|
|DENGE
|1,46
|8.063.078
|% 9,77
|
|ISBIR
|4.325,00
|1.432.235
|% -9,99
|
|IDGYO
|3,63
|345.289
|% -9,93
|
|ALMAD
|1,56
|694.963
|% -8,77
|
|NETAS
|18,78
|43.618.003
|% -7,21
|
|EDATA
|16,25
|19.860.414
|% -7,14
|
|KRDMD
|8,07
|1.562.152.698
|% 0,75
|
|GARAN
|9,13
|896.680.516
|% 0,22
|
|EREGL
|19,38
|825.852.070
|% -1,67
|
|GENIL
|16,50
|780.119.639
|% 4,90
|
|SISE
|8,33
|742.801.283
|% -0,72
|
|KRDMD
|8,07
|1.562.152.698
|% 0,75
|
|YKBNK
|2,44
|283.422.151
|% -2,01
|
|GARAN
|9,13
|896.680.516
|% 0,22
|
|EKGYO
|1,84
|172.151.336
|% -0,54
|
|SISE
|8,33
|742.801.283
|% -0,72
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6572
|8,6612
|% 0,73
|
|Euro
|10,1490
|10,1562
|% 0,62
|
|Sterlin
|11,9341
|11,9939
|% 0,71
|
|Frank
|9,3377
|9,3940
|% 0,74
|
|Riyal
|2,3010
|2,3126
|% 0,77
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|11,08
|
|Altın Gr.
|484
|484
|6,15
|
|Cumhuriyet
|3.207
|3.256
|38,00
|
|Tam
|3.196
|3.276
|41,18
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|19,92
|
|Çeyrek
|775
|792
|9,96
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,46
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,08
|
|B. Petrol
|69,86
|69,86
|-0,77
|
Seans Raporu
15:00
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15:12KAPLM
Yüzde -5.46 oranında düşüşle 26.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 021, 018 adet işlem
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15:11HEKTS
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 7.99 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 418, 750 adet işlem
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15:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 59 kaybederek (% -1.27 ) 1, 527
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15:10XU100
Endeks 1, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 27 altında . İşlem hacmi 10, 272.00 milyon TL de
-
15:10ARENA
Yüzde -5.31 oranında düşüşle 9.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 325, 392 adet işlem