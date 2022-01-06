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***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

06.01.2022 15:32
***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [SKTAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

SKTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989359


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UZERB 46,56 1.558.363 % 9,97  
HUBVC 10,07 14.772.133 % 9,93  
DOBUR 103,10 7.414.746 % 9,91  
ORCAY 28,86 9.596.469 % 8,91  
MTRYO 1,69 2.103.131 % 6,96  
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Riyal 3,6547 3,6730 % 0,82  
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15:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.789 1.789 -21,13  
Altın Gr. 794 795 -0,36  
Cumhuriyet 5.286 5.366 26,00  
Tam 5.257 5.394 23,05  
Yarım 2.541 2.609 11,15  
Çeyrek 1.274 1.305 5,58  
Gümüş.Ons 22,07 22,10 -0,65  
Gümüş Gr. 9,80 9,81 -0,19  
B. Petrol 82,02 82,02 1,22  
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