***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.03.2022 16:36
***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SKTAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006497
BIST
17:491.982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 12,35
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
2.000
En Düşük
1.962
17:4914,1260
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,2304
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1260
En Düşük
13,8221
17:4915,7048
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1980
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7048
En Düşük
15,4208
17:49873,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,27
|Açılış
|: 873,03
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler17:49
|DOBUR
|70,95
|11.076.060
|% 10,00
|
|SANEL
|9,93
|7.058.608
|% 9,97
|
|PRKAB
|43,50
|26.780.357
|% 9,96
|
|YUNSA
|13,70
|25.086.394
|% 9,95
|
|KONKA
|11,08
|168.249.713
|% 9,92
|
|POLTK
|603,00
|31.434.613
|% -10,00
|
|AKFGY
|3,61
|110.821.567
|% -9,98
|
|KARYE
|15,56
|34.770.960
|% -9,95
|
|DIRIT
|3,47
|229.776
|% -9,87
|
|ATSYH
|14,50
|1.611.015
|% -9,20
|
|KRDMD
|12,79
|6.179.081.310
|% 4,32
|
|THYAO
|25,82
|4.620.381.714
|% 2,22
|
|EREGL
|34,42
|3.662.337.134
|% 3,74
|
|ASELS
|22,96
|1.672.175.418
|% -4,33
|
|GARAN
|11,61
|1.242.372.192
|% -0,09
|
|KRDMD
|12,79
|6.179.081.310
|% 4,32
|
|YKBNK
|3,65
|951.217.693
|% 0,55
|
|THYAO
|25,82
|4.620.381.714
|% 2,22
|
|EREGL
|34,42
|3.662.337.134
|% 3,74
|
|GARAN
|11,61
|1.242.372.192
|% -0,09
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1147
|14,1260
|% 1,66
|
|Euro
|15,6706
|15,7048
|% 1,28
|
|Sterlin
|18,7516
|18,8456
|% 1,60
|
|Frank
|15,2332
|15,3250
|% 1,10
|
|Riyal
|3,7478
|3,7666
|% 1,54
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|-22,50
|
|Altın Gr.
|873
|873
|3,93
|
|Cumhuriyet
|5.816
|5.904
|104,00
|
|Tam
|5.780
|5.926
|95,35
|
|Yarım
|2.794
|2.867
|46,13
|
|Çeyrek
|1.401
|1.433
|23,06
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,99
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,37
|-0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|7,36
|
Seans Raporu
17:49
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17:59MGROS
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 51 artarak (% 0.48 ) 1, 792
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONKA, DOBUR, PRKAB, YYAPI, SANEL, ISGYO, YUNSA, MSGYO
-
17:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KARYE, POLTK, AKFGY, DIRIT