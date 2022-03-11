***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2022 17:53
***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SKTAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009567
BIST
17:442.052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 10,27
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.068
En Düşük
2.043
17:4414,7362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,1183
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9941
En Düşük
14,6269
17:4416,2069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,1374
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,1150
17:44934,67
En Yüksek
|Değişim
|: -1,82%
|| -17,35
|Açılış
|: 935,10
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
924,06
BIST En Aktif Hisseler17:42
|MEPET
|2,31
|20.042.959
|% 10,00
|
|GRSEL
|10,96
|24.474.316
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.632.932
|% 9,93
|
|FORMT
|1,09
|80.431.588
|% 9,00
|
|ULUUN
|9,29
|279.402.142
|% 8,65
|
|KRSTL
|6,25
|13.253.328
|% -8,09
|
|ISSEN
|16,63
|44.856.513
|% -5,35
|
|AVOD
|1,81
|13.749.669
|% -4,74
|
|AKFGY
|2,53
|112.274.278
|% -4,53
|
|SKTAS
|2,98
|15.746.950
|% -4,49
|
|THYAO
|26,58
|5.991.701.146
|% 3,26
|
|KRDMD
|14,90
|4.182.710.217
|% -3,06
|
|SISE
|13,51
|2.162.027.994
|% 2,66
|
|GARAN
|11,74
|1.820.271.709
|% 0,17
|
|EREGL
|33,92
|1.763.653.595
|% -2,02
|
|KRDMD
|14,90
|4.182.710.217
|% -3,06
|
|DOHOL
|3,20
|727.888.600
|% 2,56
|
|THYAO
|26,58
|5.991.701.146
|% 3,26
|
|ODAS
|1,51
|332.039.007
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,70
|670.037.585
|% 0,54
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7201
|14,7352
|% -0,80
|
|Euro
|16,1724
|16,2008
|% -0,88
|
|Sterlin
|19,1692
|19,2653
|% -0,90
|
|Frank
|15,7020
|15,7966
|% -1,07
|
|Riyal
|3,9049
|3,9245
|% -0,91
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.974
|-22,67
|
|Altın Gr.
|929
|929
|-22,82
|
|Cumhuriyet
|6.190
|6.267
|-184,00
|
|Tam
|6.171
|6.330
|-160,58
|
|Yarım
|2.983
|3.062
|-77,67
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|-38,84
|
|Gümüş.Ons
|25,74
|25,77
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,14
|-0,24
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,31
|
Seans Raporu
17:42
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
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16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866