***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2022 11:49
***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SKTAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029631
BIST
13:032.380
En Yüksek
|Değişim
|: -3,02%
|| -74,07
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
13:0315,3979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0960
|Açılış
|: 15,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
13:0316,1473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0133
|Açılış
|: 16,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
13:03914,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,30
|Açılış
|: 914,93
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler13:03
|GLBMD
|7,15
|17.384.685
|% 10,00
|
|IMASM
|29,16
|8.386.853
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|19.810.020
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,78
|61.227.598
|% 8,77
|
|ULUUN
|11,09
|261.919.343
|% 6,84
|
|LIDFA
|6,21
|593.521
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|61.509.296
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|785.392
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|871.473
|% -9,97
|
|KAPLM
|69,65
|10.828.410
|% -9,95
|
|THYAO
|40,78
|2.379.327.434
|% -3,36
|
|SISE
|19,30
|1.750.718.815
|% -3,31
|
|KRDMD
|15,69
|1.259.107.922
|% -5,88
|
|EREGL
|32,70
|1.063.496.868
|% -4,22
|
|ASELS
|22,64
|1.050.460.967
|% -5,11
|
|EKGYO
|2,67
|571.684.886
|% -2,91
|
|YKBNK
|4,54
|692.784.496
|% -3,40
|
|DOHOL
|3,55
|327.372.321
|% -2,74
|
|SISE
|19,30
|1.750.718.815
|% -3,31
|
|ODAS
|2,28
|205.698.471
|% -6,94
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3895
|15,3979
|% 0,63
|
|Euro
|16,1160
|16,1473
|% 0,08
|
|Sterlin
|18,6952
|18,7889
|% 0,04
|
|Frank
|15,3819
|15,4746
|% 0,31
|
|Riyal
|4,0895
|4,1100
|% 0,54
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-4,32
|
|Altın Gr.
|915
|915
|3,59
|
|Cumhuriyet
|6.148
|6.241
|-22,00
|
|Tam
|6.118
|6.274
|-18,09
|
|Yarım
|2.957
|3.035
|-8,75
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|-4,38
|
|Gümüş.Ons
|21,26
|21,29
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,55
|-0,08
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,50
|