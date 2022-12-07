***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2022 17:18
***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085348
BIST
17:164.871
En Yüksek
|Değişim
|: -2,59%
|| -129,61
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.849
17:1618,6421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 18,7480
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
17:1619,6220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1097
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6660
En Düşük
19,4674
17:161.065,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,85
|Açılış
|: 1.065,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.066,47
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler17:12
|YESIL
|4,40
|61.665.140
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|557.814.741
|% 9,99
|
|GLCVY
|38,32
|213.603.231
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRDMA
|15,78
|610.305.052
|% 9,97
|
|HEDEF
|21,06
|34.527.406
|% -10,00
|
|VBTYZ
|67,50
|41.575.741
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|ENKAI
|23,86
|2.361.486.312
|% -9,96
|
|EUREN
|15,16
|862.852.938
|% -9,46
|
|KRDMD
|17,28
|13.051.945.079
|% -2,37
|
|THYAO
|135,20
|8.150.215.475
|% -0,29
|
|ASELS
|49,84
|5.708.132.213
|% 1,63
|
|PETKM
|17,73
|4.907.006.040
|% -1,50
|
|EREGL
|41,18
|3.984.312.057
|% -3,29
|
|KRDMD
|17,28
|13.051.945.079
|% -2,37
|
|EKGYO
|7,06
|2.488.641.734
|% -2,49
|
|ADESE
|1,94
|521.000.331
|% 6,01
|
|PETKM
|17,73
|4.907.006.040
|% -1,50
|
|ISCTR
|10,02
|2.350.752.340
|% -1,86
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6362
|18,6436
|% 0,05
|
|Euro
|19,6131
|19,6223
|% 0,56
|
|Sterlin
|22,6993
|22,8131
|% 0,68
|
|Frank
|19,8105
|19,9298
|% 0,55
|
|Riyal
|4,9413
|4,9660
|% 0,01
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|7,38
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|3,71
|
|Cumhuriyet
|7.146
|7.254
|11,00
|
|Tam
|7.177
|7.227
|27,00
|
|Yarım
|3.476
|3.533
|13,00
|
|Çeyrek
|1.743
|1.766
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,51
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|13,42
|13,44
|0,13
|
|B. Petrol
|79,42
|79,42
|0,07
|
Seans Raporu
17:12
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