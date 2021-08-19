***SKTAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.08.2021 10:54
***SKTAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SKTAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Eyüp Hilmi Kayhan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959213
BIST
14:301.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -9,81
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
14:308,5152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0672
|Açılış
|: 8,5180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
14:309,9774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0625
|Açılış
|: 9,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0134
En Düşük
9,8798
14:30489,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 4,25
|Açılış
|: 489,91
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler14:30
|PENTA
|88,00
|11.522.970
|% 13,84
|
|DOBUR
|23,10
|2.110.993
|% 13,35
|
|KTSKR
|52,80
|80.512.154
|% 13,21
|
|DMSAS
|7,71
|58.638.385
|% 12,23
|
|UFUK
|24,76
|873.830
|% 9,95
|
|VAKKO
|10,52
|22.652.094
|% -7,64
|
|BRYAT
|384,40
|65.636.528
|% -7,48
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|ADESE
|1,26
|6.892.967
|% -6,67
|
|YONGA
|22,08
|647.253
|% -6,60
|
|GARAN
|9,31
|469.612.694
|% -0,75
|
|KRDMD
|7,77
|431.909.897
|% -3,36
|
|SISE
|8,73
|416.143.113
|% 1,28
|
|THYAO
|12,27
|377.222.879
|% 0,16
|
|EREGL
|18,61
|343.311.089
|% -2,31
|
|EKGYO
|1,87
|304.720.521
|% 1,63
|
|YKBNK
|2,55
|164.705.039
|% -1,54
|
|ODAS
|1,42
|83.950.399
|% 5,19
|
|KRDMD
|7,77
|431.909.897
|% -3,36
|
|GARAN
|9,31
|469.612.694
|% -0,75
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5107
|8,5152
|% 0,80
|
|Euro
|9,9729
|9,9774
|% 0,63
|
|Sterlin
|11,6220
|11,6802
|% 0,30
|
|Frank
|9,2448
|9,3005
|% 0,73
|
|Riyal
|2,2642
|2,2756
|% 0,80
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|0,03
|
|Altın Gr.
|490
|490
|4,22
|
|Cumhuriyet
|3.250
|3.300
|18,00
|
|Tam
|3.233
|3.314
|15,92
|
|Yarım
|1.563
|1.603
|7,69
|
|Çeyrek
|784
|802
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,35
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,00
|
|B. Petrol
|65,86
|65,86
|-2,37
|
Seans Raporu
14:30
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-
14:41XU100
Endeks 1, 440 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 67 altında . İşlem hacmi 6, 898.00 milyon TL de
-
14:41ALKIM
Yüzde -6.58 oranında düşüşle 15.75 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 479, 291 adet işlem
-
14:39ALKIM
Yüzde -6.52 oranında düşüşle 15.76 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 468, 745 adet işlem
-
14:37BRYAT
Yüzde -6.11 oranında düşüşle 384.00 lira fiyatla işlem gören hissede 166, 371 adet işlem
-
14:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, HALKB, BIMAS