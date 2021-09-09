***SKTAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.09.2021 09:07
***SKTAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SKTAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muharrem Hilmi Kayhan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962929
BIST
14:561.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 11,40
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.445
En Düşük
1.428
14:568,4568
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0054
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
14:5610,0316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0149
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
14:56489,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,39
|Açılış
|: 489,13
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler14:54
|ORCAY
|14,33
|158.791.718
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.859.391
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.620.687
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.183.231
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|9.766.191
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BURCE
|22,52
|24.977.445
|% -4,33
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|GARAN
|9,49
|1.083.317.779
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,54
|527.622.905
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,32
|365.404.080
|% 0,83
|
|THYAO
|12,46
|362.642.520
|% 0,32
|
|HALKB
|4,77
|306.815.630
|% 2,14
|
|YKBNK
|2,54
|527.622.905
|% 0,40
|
|GARAN
|9,49
|1.083.317.779
|% 0,85
|
|HALKB
|4,77
|306.815.630
|% 2,14
|
|ODAS
|1,47
|76.199.786
|% 1,38
|
|IHLAS
|0,59
|30.411.153
|% -3,28
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4530
|8,4573
|% -0,06
|
|Euro
|10,0207
|10,0270
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,6578
|11,7162
|% 0,36
|
|Frank
|9,1776
|9,2329
|% 0,45
|
|Riyal
|2,2468
|2,2581
|% -0,09
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|8,04
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,60
|
|Cumhuriyet
|3.240
|3.289
|20,00
|
|Tam
|3.225
|3.306
|19,53
|
|Yarım
|1.559
|1.599
|9,44
|
|Çeyrek
|782
|800
|4,72
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,08
|
|B. Petrol
|73,10
|73,10
|0,50
|
Seans Raporu
14:54
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